В Турции снесли разом девять многоэтажек. Видео

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В турецкой провинции Малатья, пострадавшей от землетрясения в феврале, с помощью взрывчатки снесли девять 15-этажных домов, передает TRT. Для сноса ее понадобилось 1660 кг. Малоэтажки в этом районе сносят с помощью строительной техники. После землетрясения всего в городе снесли 6 тыс. зданий.