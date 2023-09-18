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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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В Турции снесли разом девять многоэтажек. Видео

Появилось видео сноса одновременно девяти многоэтажек в турецкой Малатье
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Землетрясение в Турции и Сирии

В Турции снесли разом девять многоэтажек. Видео
Video

В турецкой провинции Малатья, пострадавшей от землетрясения в феврале, с помощью взрывчатки снесли девять 15-этажных домов, передает TRT. Для сноса ее понадобилось 1660 кг. Малоэтажки в этом районе сносят с помощью строительной техники. После землетрясения всего в городе снесли 6 тыс. зданий.

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