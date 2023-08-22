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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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Власти Турции предупредили о риске обрушения 600 тыс. домов в Стамбуле

Министр Ожасеки: в Стамбуле могут обрушиться 600 тыс. домов из-за землетрясения
Сюжет
Землетрясение в Турции и Сирии
Землетрясение в феврале стало крупнейшей бедой за «тысячелетнюю историю анатолийской цивилизации», а новое бедствие может разрушить сотни тысяч домов в Стамбуле, предупредили власти
Стамбул
Стамбул (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

В Стамбуле 6 млн домов, в случае землетрясения может разрушиться каждый десятый из них, заявил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мехмет Ожасеки в эфире телеканала NTV.

«Стамбул нас пугает. Землетрясение в Стамбуле — вопрос выживания. Насчитывается около 6 миллионов единиц жилья. 600 тыс. слишком рискуют, похоже, что они будут разрушены в первую очередь, 600 тыс. не выдержат землетрясения», — сказал он (цитата по газете Türkiye).

Министр напомнил о произошедшем в феврале крупнейшем землетрясении в истории Турции, назвав его «самой большой бедой, которая случилась с нами за тысячелетнюю историю существования анатолийской цивилизации». Подземные толчки затронули 18 провинций, были разрушены 680 тыс. жилых домов. 

Турецкие ученые допускают, что до 2030 года в Стамбуле и районе Черного моря может случиться землетрясение магнитудой выше 7, а его последствия повлияют на всю страну. Такую оценку дал сейсмолог Халюк Эйидоган, входящий в Совет ученых при мэрии Стамбула по вопросам землетрясений. Прогноз основан на истории землетрясений в этом регионе за последние 2 тыс. лет и на анализе результатов геофизических и сейсмических исследований, сейсмолог оценил его вероятность в 50%.

Как изменились города Турции и Сирии после землетрясения. Вид с воздуха
Фотогалерея 

Февральское землетрясение в Турции имело магнитуду 7,7, погибли больше 50 тыс. человек. Тогда же в республике начали расследования в отношении подозреваемых в причастности к обрушению зданий. Арестованы более 200 человек, задержали почти 1 тыс. Эксперты отмечали, что многие разрушенные здания были построены с использованием некачественных материалов и методов.
 

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