Власти Турции предупредили о риске обрушения 600 тыс. домов в Стамбуле

Землетрясение в феврале стало крупнейшей бедой за «тысячелетнюю историю анатолийской цивилизации», а новое бедствие может разрушить сотни тысяч домов в Стамбуле, предупредили власти

Стамбул (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

В Стамбуле 6 млн домов, в случае землетрясения может разрушиться каждый десятый из них, заявил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мехмет Ожасеки в эфире телеканала NTV.

«Стамбул нас пугает. Землетрясение в Стамбуле — вопрос выживания. Насчитывается около 6 миллионов единиц жилья. 600 тыс. слишком рискуют, похоже, что они будут разрушены в первую очередь, 600 тыс. не выдержат землетрясения», — сказал он (цитата по газете Türkiye).

Министр напомнил о произошедшем в феврале крупнейшем землетрясении в истории Турции, назвав его «самой большой бедой, которая случилась с нами за тысячелетнюю историю существования анатолийской цивилизации». Подземные толчки затронули 18 провинций, были разрушены 680 тыс. жилых домов.

Турецкие ученые допускают, что до 2030 года в Стамбуле и районе Черного моря может случиться землетрясение магнитудой выше 7, а его последствия повлияют на всю страну. Такую оценку дал сейсмолог Халюк Эйидоган, входящий в Совет ученых при мэрии Стамбула по вопросам землетрясений. Прогноз основан на истории землетрясений в этом регионе за последние 2 тыс. лет и на анализе результатов геофизических и сейсмических исследований, сейсмолог оценил его вероятность в 50%.

Февральское землетрясение в Турции имело магнитуду 7,7, погибли больше 50 тыс. человек. Тогда же в республике начали расследования в отношении подозреваемых в причастности к обрушению зданий. Арестованы более 200 человек, задержали почти 1 тыс. Эксперты отмечали, что многие разрушенные здания были построены с использованием некачественных материалов и методов.

