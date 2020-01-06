Кремль объявил о скором визите Меркель в Россию по приглашению Путина

Кремль объявил о скором визите Меркель в Россию по приглашению Путина

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию с рабочим визитом 11 января по приглашению президента России Владимира Путина, говорится в сообщении на сайте пресс-службы Кремля.

В ходе поездки Меркель встретится с российским лидером. Стороны обсудят ситуацию в Сирии, Ливии и эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, разгоревшуюся после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде в ходе авиаудара американских военных.

Лидеры также снова поднимут вопрос об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины в рамках реализации договоренностей, достигнутых на саммите в «нормандском формате» 9 декабря в Париже.

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