Премьер Ирака указал США на нарушение из-за убийства иранского генерала

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани авиаударом США у Багдада является нарушением условия присутствия войск страны в Ираке, заявили власти страны. Союзники Ирана в Ираке уже потребовали вывода войск США

Каис аль-Хазали (Фото: Kareem Raheem / Reuters)

Убийство иранского военного командира Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Ирака аль-Мухандиса во время авиаудара США является нарушением условия военного присутствия США в Ираке. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул-Махди, передает Reuters.

По его словам, американские войска находятся в стране только для обучения иракских сил безопасности, а также для борьбы с угрозами, исходящими от «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация).

Нарушение Вашингтоном этих условий «разжигает фитиль разрушительной войны» в Ближневосточном регионе. Кроме того, Махди призвал парламент созвать внеочередную сессию, чтобы «принять законодательные меры для защиты безопасности и суверенитета Ирака». Он также назвал погибших военных Сулеймани и Мухандиса «символами победы над террористами «Исламского государства».

Махди в ноябре подал в отставку из-за протестов в стране, но остается пока на своем посту, указывает Reuters.