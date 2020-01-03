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Премьер Ирака указал США на нарушение из-за убийства иранского генерала
Убийство иранского генерала Касема Сулеймани авиаударом США у Багдада является нарушением условия присутствия войск страны в Ираке, заявили власти страны. Союзники Ирана в Ираке уже потребовали вывода войск США
Каис аль-Хазали (Фото: Kareem Raheem / Reuters)

Убийство иранского военного командира Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Ирака аль-Мухандиса во время авиаудара США является нарушением условия военного присутствия США в Ираке. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул-Махди, передает Reuters.

По его словам, американские войска находятся в стране только для обучения иракских сил безопасности, а также для борьбы с угрозами, исходящими от «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация).

Нарушение Вашингтоном этих условий «разжигает фитиль разрушительной войны» в Ближневосточном регионе. Кроме того, Махди призвал парламент созвать внеочередную сессию, чтобы «принять законодательные меры для защиты безопасности и суверенитета Ирака». Он также назвал погибших военных Сулеймани и Мухандиса «символами победы над террористами «Исламского государства».

Махди в ноябре подал в отставку из-за протестов в стране, но остается пока на своем посту, указывает Reuters.

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Командир иракской милиции, лидер группировки формирований ополченцев «Асаиб Ахль аль-Хакк» Кайс аль-Хазали, в свою очередь, приказал «приготовиться к предстоящему бою» после авиаудара военных США по Ираку. Об этом сообщает Al-Araby Al-Jadeed. «Все бойцы должны быть в полной боевой готовности к предстоящему сражению и великой победе», — сказал Хазали. По его словам, среди убитых в аэропорту Багдада также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. «Цена за кровь для погибшего командира Абу Махди аль-Мухандиса — это полное прекращение американского военного присутствия в Ираке», — добавил лидер ополчения. Reuters указывает, что группировку «Асаиб Ахль аль-Хакк» поддерживает Иран, а сам Хазали является «одним из самых важных союзников» Ирана в Ираке.

Посол Ирана в Ираке Ирадж Масджиди заявил, что при авиаударе США по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада вместе с главой спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генералом Касемом Сулеймани погибли еще десять человек. «Все пассажиры, из которых десять человек были попутчиками и охранниками аль-Мухандиса и Сулеймани, погибли», — сказал он (цитат по Arabi21). Он указал, что власти Ирана приняли необходимые меры для доставки тел погибших в Тегеран.

Гибель иранского генерала в Багдаде из-за удара США. Что важно знать
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В ночь на 3 января по распоряжению президента США Дональда Трампа военные нанесли авиаудар вблизи международного аэропорта Багдада. Целью атаки был убитый иранский генерал Касем Сулеймани. По данным Пентагона, удар носил «оборонительный» характер, поскольку Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе». Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отметил, что атака удвоит сопротивление против США и Израиля.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Касем Сулеймани, Иран, Ирак
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