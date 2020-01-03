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Путин назвал Макрону возможные риски из-за убийства иранского генерала
Главы государств выразили озабоченность по поводу предпринятой США военной операции по ликвидации командующего иранского спецподразделения Касема Сулеймани
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном операцию США по убийству иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом говорится в сообщении Кремля.

Обе стороны в ходе телефонных переговоров высказали озабоченность в связи с убийством командующего спецподразделения «Аль-Кодс» Корпуса стражей исламской революции Ирана. Во время разговора было «констатировано, что эта акция может серьёзно обострить ситуацию в регионе».

Кроме того, лидеры государств выступили за решение кризиса мирным путем в Ливии и урегулирование ситуации в Сирии. В ходе звонка также были подняты вопросы минских соглашений и обмена пленных между Киевом и Донбассом.

Ночью 3 января военные США нанесли ракетный удар вблизи аэропорта Багдада, в результате которого погиб командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани, а также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Пентагон сообщил, что военная операция против иранского генерала, годом ранее объявленного в США террористом, была инициирована по указу американского президента Дональда Трампа. Этому также предшествовали антиамериканские демонстрации в Ираке, ответственность за которые Вашингтон возложил на проиранские силы.

Власти показали фото с места гибели генерала Сулеймани у Багдада
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Позднее Трамп написал, что убитый военачальник был причастен к гибели тысячи американцев, и в Иране Сулеймани «ненавидели и боялись внутри страны». Тегеран назвал действия Вашингтона «актом международного терроризма» и пообещал «суровую месть» США в ответ на убийство. В Ираке подняли вопрос о дальнейшем присутствии американских войск на территории страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя убийство иранского генерала, заявила, что мир оказался на пороге «новой реальности», когда без правовых оснований уничтожается представитель правительства суверенного государства. В Минобороны увидели опасный прецедент в случившемся, который может привести к «серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности».

Теги: США, Касим Сулеймани, Франция, Россия
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