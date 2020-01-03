Путин назвал Макрону возможные риски из-за убийства иранского генерала

Главы государств выразили озабоченность по поводу предпринятой США военной операции по ликвидации командующего иранского спецподразделения Касема Сулеймани

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Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном операцию США по убийству иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом говорится в сообщении Кремля.

Обе стороны в ходе телефонных переговоров высказали озабоченность в связи с убийством командующего спецподразделения «Аль-Кодс» Корпуса стражей исламской революции Ирана. Во время разговора было «констатировано, что эта акция может серьёзно обострить ситуацию в регионе».

Кроме того, лидеры государств выступили за решение кризиса мирным путем в Ливии и урегулирование ситуации в Сирии. В ходе звонка также были подняты вопросы минских соглашений и обмена пленных между Киевом и Донбассом.

Ночью 3 января военные США нанесли ракетный удар вблизи аэропорта Багдада, в результате которого погиб командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани, а также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Пентагон сообщил, что военная операция против иранского генерала, годом ранее объявленного в США террористом, была инициирована по указу американского президента Дональда Трампа. Этому также предшествовали антиамериканские демонстрации в Ираке, ответственность за которые Вашингтон возложил на проиранские силы.