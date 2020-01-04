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Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана в связи с гибелью генерала
Убийство генерала Сулеймани глава российского внешнеполитического ведомства назвал грубым нарушением международного права
Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с иранским коллегой Джавадом Зарифом выразил соболезнования в связи с убийством американскими военными главы спецподразделения «Аль-Кудс» Карема Сулеймани.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства указывается, что оба министра согласились с тем, что действия США «являются грубым нарушением основополагающих норм международного права и не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке». По их мнению, подобные события ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе.

Схожую позицию Лавров высказал и в разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Он отметил, что действия США «не способствуют достижению декларируемых Вашингтоном целей борьбы с терроризмом».

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Накануне события в Багдаде Лавров обсудил и с Майком Помпео. Российский министр предупредил о возможных тяжелых последствиях для региона после убийства Сулеймани, а американский госсекретарь, в свою очередь, объяснил, что операция в Багдаде носила «оборонительный характер».

Командир «Аль-Кудс» Карем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада в ходе операции, провести которую приказал президент США Дональд Трамп. Атака произошла спустя несколько дней после обстрела базы в Ираке боевиками проиранской группировки «Хезболла».

Автор: Артем Филипенок
Теги: Сергей Лавров, Джавад Зариф, Мевлют Чавушоглу, Иран
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