В Госдепе США назвали нарушением суверенитета Италии побег Усса

Государственный департамент США, Вашингтон (Фото: Ting Shen / XinHua / Global Look Press)

Россия грубо нарушила суверенитет Италии побегом из-под домашнего ареста российского бизнесмена Артема Усса, сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса, заявил итальянской газете Corriere della Sera представитель Госдепартамента США.

«Хотя это был очень неприятный инцидент и мы были очень разочарованы тем, как он разворачивался, мы воодушевлены тем фактом, что Италия продвинулась вперед и продолжается расследование», — отметил сотрудник Госдепа.

По его словам, команда из Федерального бюро расследований США находится в тесном контакте с итальянскими властями по этому делу.

Il Messaggero писала, что итальянские власти арестовали виллу Усса в муниципалитете Базильо (в ней он отбывал домашний арест), €160 тыс. в Banco di Sardegna, а также 40% акций Luxury Sardinia Srl, принадлежащих кипрской компании Dunegenes Trading Limited.

Артема Усса задержали осенью 2022 года в аэропорту Милана по запросу США. По версии американского Минюста, сын красноярского экс-губернатора и несколько других россиян участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют. Также их подозревают в нарушении санкций из-за закупки на Западе подсанкционной электроники двойного назначения и военных технологий.

В ноябре Усса отправили под домашний арест. В конце марта 2023 года, после того как итальянский суд одобрил экстрадицию россиянина в США, где ему грозит до 75 лет лишения свободы, Усс сломал электронный браслет и сбежал из квартиры. В начале апреля стало известно, что он вернулся в Россию.

Corriere della Sera и La Repubblica писали, что помогать Уссу могли российские спецслужбы. Свой побег россиянин объяснял тем, что не верит в объективность правосудия в Италии.