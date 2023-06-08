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Экс-главу Красноярского края Усса избрали сенатором от региона

Заксобрание Красноярского края назначило экс-главу региона Александра Усса сенатором
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Александр Усс (Фото: Global Look Press)

Депутаты законодательного собрания Красноярского края на сессии наделили экс-губернатора региона Александра Усса полномочиями члена Совета Федерации. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Александр Усс наделен полномочиями сенатора Российской Федерации от Красноярского края. Его кандидатура была поддержана региональными депутатами законодательного собрания», — говорится в сообщении.

Усс уже дважды был членом Совфеда: от ликвидированного Эвенкийского АО с 1994 по 1996 год и от Красноярского края с 1998 года по 2002 год.

Усс покинул должность губернатора края в апреле. О переходе губернатора в Совфед писал РБК со ссылкой на источники. Этого также не исключали в Кремле. После отставки Усса врио главы региона стал Михаил Котюков, который с 2020 года был замминистра финансов России.

В октябре 2022 года сына экс-губернатора Артема Усса задержали по запросу США в аэропорту Милана. Американская прокуратура предъявила ему обвинения в нарушении американских санкций против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег. По версии властей страны, Артем Усс и его партнер Юрий Орехов, а также еще трое россиян участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют, закупали на Западе подсанкционную электронику двойного назначения и военных технологий.

В ноябре Усса-младшего отправили под домашний арест в Милане. 23 марта, после того как итальянский суд одобрил экстрадицию предпринимателя в США, где ему грозит до 75 лет лишения свободы, он сломал электронный браслет и сбежал из квартиры в муниципалитете Кашина-Вионе-ди-Базильо. Итальянское следствие не исключает, что к побегу Усса могут быть причастны российские спецслужбы. 4 апреля стало известно, что Артем Усс вернулся в Россию, где был заочно арестован. Он обвинил итальянский суд в политической ангажированности и готовности «прогнуться» под США.

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В конце мая заявление об отставке с должности сенатора Красноярского края подал Валерий Семенов. Газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала, что отставка связана с переходом Семенова на другую работу. По их данным, Семенов займет должность вице-премьера региона. На этом посту он будет отвечать в том числе за работу постоянного представительства Красноярского края в Москве, отмечало издание.

Теги
Александр Усс Красноярский край Совет Федерации Заксобрание
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