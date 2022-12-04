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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Полиция Испании выяснила, откуда отправили бомбу в посольство Украины

Полиция Испании выяснила, откуда отправили бомбы в посольства Украины и США в Мадриде
Посылки с бомбами, одна из которых взорвалась в посольстве Украины в Мадриде, отправили из испанского города Вальядолид, считают в полиции. Личность отправителя пока не установили. Устройства были самодельными
Фото: Carlos LujÃ°N / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Carlos LujÃ°N / Keystone Press Agency / Global Look Press

Посылки со взрывными устройствами, одно из которых взорвалось в посольстве Украины в Мадриде, отправлялись из города Вальядолид на северо-западе Испании, к такому выводу пришла полиция страны, сообщают Reuters, El Mundo и El País со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

По версии следствия, посылки с бомбами, отправленные в посольства Украины и США в Мадриде, сарагосскому производителю военной техники Instalaza, в Минобороны Испании, на базу ВВС Торрехон-де-Ардос, а также премьер-министру Педро Санчесу были отправлены одним человеком. Все шесть инцидентов объединены в одно расследование, за него отвечает судья Хосе Луис Каламас.

Личность отправителя установить пока не удалось. По словам собеседника El Mundo, это сделать довольно тяжело, поскольку письма были брошены в обычные почтовые ящики, возле которых нет камер наблюдения.

«Полиция также с самого начала своего расследования утверждает, что лицо, которое может стоять за поставками, не имеет сложной логистики или структуры, достаточно сложной, чтобы поставить под контроль агентов, отвечающих за безопасность на национальной территории», — пишет газета.

Источники El País в полиции рассказали, что ни в одной из посылок не было каких-либо писем или записок с угрозами. Первые анализы содержимого посылок показали, что взрывные устройства были самодельными и активировали с помощью лески небольшой заряд пороха, к которому добавили металлические куски — крошечные шарики — в качестве шрапнели. Другие собеседники газеты описывают их как «петарды», но подчеркивают, что они могут нанести «урон» тому, кто откроет конверт.

В то же время пакет с раздавленным глазом животного, который поступил в посольство Украины в Мадриде позднее, прибыл из-за границы. Его характеристики совпадают с теми, что были получены в других посольствах Европы, отмечает издание. Оно добавило, что глава МВД Фернандо Гранде-Марласка в письме, направленном в другие страны ЕС и Шенгенской зоны, указывает, что отправка этих писем «могла быть связана» с конфликтом на Украине.

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Посылки в украинское посольство в Мадриде и компанию Instalaza, чья военная техника экспортируется в том числе на Украину поступили 30 ноября. Во дворе украинской дипмиссии произошел взрыв. Посылка была адресована главе дипмиссии Сергею Погорельцеву, секретарь дипломата передал ее коменданту, ответственному за безопасность дипмиссии, после чего сработало взрывное устройство небольшой мощности. Комендант посольства получил легкое ранение. На следующий день, 1 декабря, посылки с бомбами были доставлены в офис Санчеса, в Минобороны республики и на авиабазу.

В ночь на 2 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о получении тремя посольствами писем с угрозами, конверты были пропитаны красной жидкостью. В тот же день министерство сообщило о получении шести «кровавых посылок» в посольствах в Будапеште, Амстердаме, Варшаве, Загребе и Риме, а также в генконсульствах в Неаполе, Кракове и консульстве в Брно. «В пакетах находились глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах. Мы изучаем смысл этого послания», — сказал представитель МИД Украины Олег Николенко.

Кулеба 3 декабря рассказал, что всего насчитывается уже 18 подобных случаев. «На данный момент у нас 18 случаев угроз в 12 странах: Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, Чехии, Ватикане, Франции, сообщение о минировании в Казахстане и подозрительное письмо в США».

Российская сторона осудила «любые угрозы и террористические акты, особенно направленные против дипломатических представительств».

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
посольство Украины Испания посылка взрывное устройство Мадрид
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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