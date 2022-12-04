МВД Казахстана: в посольство Украины в Астане поступило сообщение о минировании

В посольство Украины в Астане поступило сообщение о минировании

Неизвестные отправили на электронную почту посольства Украины в Астане сообщение о минировании здания, сообщает МВД Казахстана в телеграм-канале.

Консул обратился в полицию вечером 1 декабря и рассказал, что сообщение поступило в 15:08 (12:08 мск). Прибывшие сотрудники спецслужб не обнаружили взрывных устройств, осмотр проводился без эвакуации.

«Факт зарегистрирован в книге учета информации УП района Есиль. <...> Полиция разыскивает лиц, причастных к произошедшему», — говорится в публикации.

В последние несколько дней посольства Украины в ряде стран начали получать сообщения с угрозами и посылки с настоящими или поддельными взрывными устройствами.

30 ноября произошел взрыв во дворе украинской дипмиссии в Мадриде. Посылка была адресована послу Сергею Погорельцеву, секретарь дипломата передал ее коменданту, ответственному за безопасность дипмиссии, после чего сработало взрывное устройство небольшой мощности. Комендант посольства Украины получил легкое ранение.

В тот же день бомбу доставили в офис сарагосской компании Instalaza, которая производит ракетные системы, ручные гранаты и приборы ночного видения. Ее продукция экспортируется в более чем 35 стран, в том числе на Украину. На следующий день, 1 декабря, посылки с бомбами были доставлены в офис премьер-министра Испании Педро Сансеса, в Минобороны республики и базу ВВС Торрехон-де-Ардос.

В ночь на 2 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о получении тремя посольствами писем с угрозами, конверты были пропитаны красной жидкостью. В тот же день министерство сообщило о получении шести «кровавых посылок» в посольствах в Будапеште, Амстердаме, Варшаве, Загребе и Риме, а также в генконсульствах в Неаполе, Кракове и консульстве в Брно. «В пакетах находились глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах. Мы изучаем смысл этого послания», — сказал представитель МИД Украины Олег Николенко.

Кулеба 3 декабря рассказал, что всего насчитывается уже 18 подобных случаев. «На данный момент у нас 18 случаев угроз в 12 странах: Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, Чехии, Ватикане, Франции, сообщение о минировании в Казахстане и подозрительное письмо в США».

Российская сторона осудила «любые угрозы и террористические акты, особенно направленные против дипломатических представительств», об этом заявило посольство в Испании.