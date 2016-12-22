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США пообещали больше санкций против России после выборов в Донбассе
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США пообещали больше санкций против России после выборов в Донбассе
Украинский кризис, 20:04
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США пообещали больше санкций против России после выборов в Донбассе

США после выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса заявили, что продолжат вводить санкции против России до тех пор, пока Москва не выполнит минские соглашения и не вернет Украине контроль над Крымом. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

В заявлении указывается, что Соединенные Штаты присоединяются к европейским партнерам и осуждают «фиктивные» выборы, состоявшиеся 11 ноября в ДНР и ЛНР. «Вчерашние нелегитимные процессы были попыткой Москвы наделить законным статусом ее доверенных лиц в Донбассе», — заявил Госдеп. В ведомстве указали, что им нет места в рамках минских соглашений и в составе предусмотренных конституцией Украины властей.

Выбор непризнанных: кто возглавил ДНР и ЛНР
Политика

Выборы в ДНР и ЛНР состоялись 11 ноября. Победу на выборах в Донецкой народной республике одержал и.о. главы ДНР Денис Пушилин, главой Луганской народной республики стал Леонид Пасечник. Президент Украины Петр Порошенко говорил, что Киев ждет от Запада реакции на «фейковые» выборы в Донбассе. Он также пообещал, что вопрос выборов внесут в повестку заседания постоянного совета ОБСЕ. Выборы в Донбассе ​Порошенко обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель в Париже.

Кроме того, глава МИД Украины Павел Климкин​ утверждал, что Киев и его «партнеры» разрабатывают санкции против России из-за выборов в Донбассе

Теги: Донбасс , ДНР и ЛНР , Госдепартамент , Санкции
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