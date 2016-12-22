ЦИК ЛНР сообщила о победе Пасечника на выборах

Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник одержал победу на выборах с результатом 68,3% голосов. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Елену Кравченко.

«За Леонида Ивановича Пасечника проголосовали 68,3% избирателей», — сказала она после обработки 100% бюллетеней.

Другой кандидат на пост главы ЛНР Олег Коваль получил 16,55% голосов, за Людмилу Руснак проголосовали 5,9% избирателей, за Наталью Сергун — 7,95%.

Также стало известно, что на выборах депутатов Народного совета ЛНР победило общественное движение «Мир Луганщине», набрав 74,12% голосов, за движение «Луганский экономический союз» проголосовали 25,16% избирателей.

По словам Кравченко, явка на выборах главы ЛНР и депутатов Народного совета составила 77%.

Выборы в ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. Киев заявил, что их результаты не будут признаны. Президент Украины Петр Порошенко назвал выборы фейковыми и указал на нарушение минских договоренностей.