Кремль признал влияние Москвы на руководство ДНР и ЛНР

Москва имеет влияние на руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, но оно не безгранично. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, для Москвы «чрезвычайно важно», кто будет руководить республиками. Песков добавил, что предстоящие выборы не идут вразрез с минскими соглашениями.

Выборы в ДНР и ЛНР пройдут 11 ноября. Участие в выборах главы ДНР примут пять кандидатов — Денис Пушилин, Елена Шишкина, Роман Храменков, Владимир Медведев и Роман Евстифеев.

За пост главы ЛНР будут бороться Леонид Пасечник, Олег Коваль, Людмила Руснак и Наталья Сергун. Представители Британии, Франции, Германии, Бельгии, Италии, Нидерландов, Швеции и Польши осудили «незаконные выборы» на юго-востоке Украины и призвали Россию оказать влияние, чтобы остановить их.

31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» погиб глава ДНР Александр Захарченко. Исполняющим обязанности главы республики назначили Дениса Пушилина.