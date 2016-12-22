ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,06 66,03 EUR Нал. 76,34 75,22 USD Бирж. 66,54 +0,01 EUR Бирж. 75,75 +0,33 USD ЦБ. 66,45 +0,15 EUR ЦБ. 75,66 +0,27 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 4109,90 +184,40 IMOEX 2437,55 -0,15% RTSI 1154,36 +0,02% Brent 62,49 +1,89% DJIA 25640,08 -0,73% Nasdaq 7390,48 -0,69%
Дипломаты Евросоюза обсудят расширение санкций против России
Лента новостей
Секретный ингредиент итальянской кухни — для завтрака, обеда и ужина 17:59, РБК и Barilla Суд в Тбилиси арестовал шестерых задержанных с оружием украинцев 17:49, Политика Топ-10 влиятельных женщин мира по версии Forbes 17:43, Фотогалерея  В Кремле рассказали о сожалении Путина из-за отказа Трампа от встречи 17:38, Политика В Общественном совете при Минобороны поспорили из-за гражданства Брилева 17:35, Политика Лофт против неоклассики: какой ремонт сделать в квартире 17:26, РБК и Экспострой на Нахимовском Глава Госпогранслужбы рассказал о случаях недопуска украинцев в Россию 17:23, Экономика ЦБ предложил разрешить приостановку выплат по ипотеке при потере работы 17:12, Экономика Эксперт из Quoine заявил о новом рекорде биткоина в 2019 году 17:10, Крипто Глава Zaha Hadid Architects — РБК: «У нас нет частных заказов в России» 17:05, Недвижимость Тверских чиновников на отдельном поезде свозили на литургию в Москву 16:56, Политика Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд 16:55, РБК и Philips Дипломаты Евросоюза обсудят расширение санкций против России 16:55, Политика Forbes назвал самых влиятельных женщин мира 16:49, Общество В новом сезоне футбольного чемпионата России появятся видеоповторы 16:37, Спорт Вице-президент Тинькофф Банка — о роли новостей для розничных инвесторов 16:30, РБК и Thomson Reuters Суд прекратил дело о гибели мальчика в сочинской ливневке 16:25, Общество Власти решили поднять цены на парковку в центре Москвы 16:23, Общество Ушаков усомнился в представительности российской делегации в Давосе 16:22, Политика «Тюльпан» и «зеленый позвоночник»: 10 инновационных небоскребов 2018 года 16:20, Недвижимость  У каждой третьей компании в России оказались долги перед налоговиками 16:19, Экономика МВД предложило внести поправки в закон «О полиции» 16:13, Общество Куда пойдет цена: экономический тест для бизнесменов 16:05, РБК и Thomson Reuters Покупать или продавать: почему Ethereum может подешеветь до $40 16:01, Крипто Marriott оплатит пострадавшим от утечки данных новые паспорта 15:57, Общество В Совфеде предложили сделать День Конституции выходным 15:54, Общество В Общественном совете при Минобороны сочли законным членство Брилева 15:50, Общество Место под елкой: что будет с криптовалютами под Новый год 15:50, РБК и EXMO
Дипломаты Евросоюза обсудят расширение санкций против России
Политика, 16:55
0
Дипломаты Евросоюза обсудят расширение санкций против России
Европейские дипломаты обсудят введение новых санкций против России из-за ситуации на Украине. Ограничения могут быть утверждены на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам, который состоится 10 декабря
Фото: Yves Herman / Reuters

В среду дипломаты ЕС обсудят возможность расширения санкций против России из-за ситуации на Украине. Это следует из содержания повестки заседания Комитета постоянных представителей государств (COREPER), куда входят постпреды государств — участников ЕС и их заместители, с которой ознакомился РБК.

В среду они обсудят вопросы, связанные с «ограничительными мерами, связанными с действиями, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

3 ноября в реестр законов ЕС было внесено предложение о расширении европейского санкционного списка. В качестве основания в документе приведен утвержденный в 2014 году регламент (№ 208/2014), дающий Совету ЕС права вносить корректировки в санкционный список в связи с ситуацией на Украине. Попавшим под эти ограничения гражданам будет ограничен въезд в ЕС, а их средства на территории ЕС будут заморожены.

Пять лет санкций против России. Главное
Политика

Предполагается, что санкционный список будет расширен за счет российских граждан из-за проведения выборов в Донбассе и Луганске. 1 декабря о том, что в ЕС начали обсуждать расширение санкций против России из-за выборов на востоке Украины, упоминал глава МИД Польши Яцек Чапутович, подчеркивая, что Варшава прилагает усилия для утверждения новых ограничений в отношении Москвы.

Если расширение санкционного списка одобрит COREPER, это решение должно быть утверждено на уровне Совета ЕС, куда входят министры Евросоюза, пояснил РБК чиновник ЕС на условиях анонимности. Следующее заседание Совета ЕС по иностранным делам состоится 10 декабря, официально о его повестке не сообщается.

Ранее корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе утверждал в Twitter, что Евросоюз намерен внести в санкционные списки девять россиян, принимавших участие в организации выборов в Донбассе и Луганске.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: санкции , Украина
Главное
У каждой третьей компании в России оказались долги перед налоговиками Экономика
Материалы по теме
В Восточной Европе призвали ввести новые санкции против России Политика
США заявили о планах выработать общую позицию НАТО по инциденту на Азове Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter