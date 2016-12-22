Дипломаты Евросоюза обсудят расширение санкций против России

Европейские дипломаты обсудят введение новых санкций против России из-за ситуации на Украине. Ограничения могут быть утверждены на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам, который состоится 10 декабря

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В среду дипломаты ЕС обсудят возможность расширения санкций против России из-за ситуации на Украине. Это следует из содержания повестки заседания Комитета постоянных представителей государств (COREPER), куда входят постпреды государств — участников ЕС и их заместители, с которой ознакомился РБК.

В среду они обсудят вопросы, связанные с «ограничительными мерами, связанными с действиями, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

3 ноября в реестр законов ЕС было внесено предложение о расширении европейского санкционного списка. В качестве основания в документе приведен утвержденный в 2014 году регламент (№ 208/2014), дающий Совету ЕС права вносить корректировки в санкционный список в связи с ситуацией на Украине. Попавшим под эти ограничения гражданам будет ограничен въезд в ЕС, а их средства на территории ЕС будут заморожены.

Предполагается, что санкционный список будет расширен за счет российских граждан из-за проведения выборов в Донбассе и Луганске. 1 декабря о том, что в ЕС начали обсуждать расширение санкций против России из-за выборов на востоке Украины, упоминал глава МИД Польши Яцек Чапутович, подчеркивая, что Варшава прилагает усилия для утверждения новых ограничений в отношении Москвы.

Если расширение санкционного списка одобрит COREPER, это решение должно быть утверждено на уровне Совета ЕС, куда входят министры Евросоюза, пояснил РБК чиновник ЕС на условиях анонимности. Следующее заседание Совета ЕС по иностранным делам состоится 10 декабря, официально о его повестке не сообщается.

Ранее корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе утверждал в Twitter, что Евросоюз намерен внести в санкционные списки девять россиян, принимавших участие в организации выборов в Донбассе и Луганске.