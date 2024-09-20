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Политика ,  
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На базе ВВС США имитировали пуск ракеты Minuteman III

Тест провели только в электронной форме, в реальности баллистическую ракету не запускали. Подобные испытания помогают обеспечить устойчивость и возможности ядерных сил США, заявило командование
Фото: U.S. Air Force / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: U.S. Air Force / Keystone Press Agency / Global Look Press

На базе ВВС США Оффатт в Небраске провели имитационный электронный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, говорится в сообщении базы. Уточняется, что подобные испытания проводятся дважды в год, при этом настоящие пуски не осуществляются.

«Обеспечение устойчивости и возможностей наших ядерных сил не только позволяет гражданам США спокойно спать по ночам, но и гарантирует глобальную стабильность, которая также способствует экономическому процветанию», — сказал помощник директора операций 625-й эскадрильи Раун Карнли. По его словам, «это также послание союзникам и противникам Соединенных Штатов».

В сообщении базы говорится, что подобные электронные пуски запланированы «на годы вперед», их «не организуют в одночасье».

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Фото:Adam Berry / Getty Images

Два испытательных пуска Minuteman III без боевой части прошли в начале июня, они были анонсированы заранее. Запуски были осуществлены с базы Ванденберг в Калифорнии. Командование заявило, что испытания показали готовность, надежность и эффективность систем вооружения.

Minuteman III — твердотопливная МБР весом 36 т, единственная американская ракета шахтного базирования. США взяли ее на вооружение в 1970 году и сейчас имеют 400 таких ракет, которые регулярно испытывают и модернизируют.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
баллистическая ракета ракета ВВС США
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