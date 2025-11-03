 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом
0

США после слов Трампа о ядерном испытании проведут запуск Minuteman III

Newsweek: США готовятся испытать баллистическую ракету Minuteman III
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Пентагон регулярно испытывает ракету Minuteman III, способную нести ядерный заряд и составляющую основу стратегического сдерживания США. Как пишет Newsweek, учения пройдут в середине этой недели
Ракета Minuteman III
Ракета Minuteman III (Фото: Charlie Riedel / AP / ТАСС)

США планируют провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, способной нести ядерный заряд, пишет Newsweek, изучив навигационные сообщения. Это первое испытание средств доставки ядерного оружия после заявления Трампа о подготовке ядерных испытаний Соединенными Штатами.

Ракету без ядерной боеголовки планируют запустить с военной базы Ванденберг в Калифорнии, она достигнет полигона противоракетной обороны на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах, расположенных в центральной части Тихого Океана.

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Minuteman III — твердотопливная МБР весом 36 т, способная нести ядерный заряд, единственная американская межконтинентальная ракета шахтного базирования. США приняли ее на вооружение в 1970 году и сейчас имеют 400 таких ракет, которые регулярно испытывают и модернизируют, срок их службы неоднократно продлевался.

Запуск состоится 5 или 6 ноября, предположил Марко Лангбрук, преподаватель факультета аэрокосмической техники Делфтского технического университета в Нидерландах.

Новая эскалация ядерной риторики России и США в пяти цитатах
Политика
Дональд Трамп

Армия США несколько раз в год испытывает имеющиеся межконтинентальные баллистические ракеты. В последний раз аналогичные учения проводились в мае, в прошлом году — дважды. Пентагон подчеркивает, что было проведено более 300 испытаний ракет Minuteman, и они не связаны с какими-либо внешними факторами. «Minuteman III остается основой стратегического сдерживания нашей страны», — заявил в мае полковник Дастин Хармон, командир 377-й испытательно-оценочной группы.

В последние недели Россия провела испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник», подводного безэкипажного аппарата «Посейдон» с ядерными энергетическими установками, а также провела тренировку стратегических ядерных сил: пуски ракет «Ярс» и «Синева», крылатых ракет с самолетов Ту‑95МС.

Президент США Дональд Трамп вслед за этим анонсировал скорые ядерные испытания США. «Россия проводит испытания, Китай проводит испытания, но они об этом не говорят <...>. И мы будем проводить испытания, потому что они проводят испытания и другие тоже. И конечно же, Северная Корея проводит испытания. Пакистан проводит испытания», — объяснил он.

Российская сторона ответит соответственно ситуации, если будет нарушен мораторий на ядерные испытания, предупредил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

