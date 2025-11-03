США после слов Трампа о ядерном испытании проведут запуск Minuteman III
США планируют провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, способной нести ядерный заряд, пишет Newsweek, изучив навигационные сообщения. Это первое испытание средств доставки ядерного оружия после заявления Трампа о подготовке ядерных испытаний Соединенными Штатами.
Ракету без ядерной боеголовки планируют запустить с военной базы Ванденберг в Калифорнии, она достигнет полигона противоракетной обороны на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах, расположенных в центральной части Тихого Океана.
Minuteman III — твердотопливная МБР весом 36 т, способная нести ядерный заряд, единственная американская межконтинентальная ракета шахтного базирования. США приняли ее на вооружение в 1970 году и сейчас имеют 400 таких ракет, которые регулярно испытывают и модернизируют, срок их службы неоднократно продлевался.
Запуск состоится 5 или 6 ноября, предположил Марко Лангбрук, преподаватель факультета аэрокосмической техники Делфтского технического университета в Нидерландах.
Армия США несколько раз в год испытывает имеющиеся межконтинентальные баллистические ракеты. В последний раз аналогичные учения проводились в мае, в прошлом году — дважды. Пентагон подчеркивает, что было проведено более 300 испытаний ракет Minuteman, и они не связаны с какими-либо внешними факторами. «Minuteman III остается основой стратегического сдерживания нашей страны», — заявил в мае полковник Дастин Хармон, командир 377-й испытательно-оценочной группы.
В последние недели Россия провела испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник», подводного безэкипажного аппарата «Посейдон» с ядерными энергетическими установками, а также провела тренировку стратегических ядерных сил: пуски ракет «Ярс» и «Синева», крылатых ракет с самолетов Ту‑95МС.
Президент США Дональд Трамп вслед за этим анонсировал скорые ядерные испытания США. «Россия проводит испытания, Китай проводит испытания, но они об этом не говорят <...>. И мы будем проводить испытания, потому что они проводят испытания и другие тоже. И конечно же, Северная Корея проводит испытания. Пакистан проводит испытания», — объяснил он.
Российская сторона ответит соответственно ситуации, если будет нарушен мораторий на ядерные испытания, предупредил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
