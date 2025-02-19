США провели испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III

Пуски МБР проводятся регулярно с целью проверить ключевые показатели ракет и изучить возможность их улучшения. Minuteman стоят на вооружении США с 1970-х, их считают устаревшими и разрабатывают программу замены этих ракет на новые

Тестовый запуск Minuteman III (Фото: Airman 1st Class Olga Houtsma / Zuma / ТАСС)

На базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии был проведен запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без вооружений, она была оснащена телеметрической головной частью для совместных испытаний, сообщила пресс-служба базы Ванденберг.

«Сегодняшний испытательный запуск Minuteman III — это один из способов, с помощью которого Министерство ВВС демонстрирует готовность, точность и профессионализм ядерных сил США. Он также подтверждает летальность и эффективность миссии ядерного сдерживания страны», — заявил исполняющий обязанности министра ВВС Гэри Эшворт.

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В ходе испытания военные собирали данные о производительности, точности, надежности и других показателях ракетной системы, чтобы оценить ее состояние и возможности улучшения.

В общей сложности США провели более 300 подобных пусков. Последний проводился в ноябре, после президентских выборов в стране.

Minuteman III — твердотопливная МБР весом 36 т, единственная американская ракета шахтного базирования. США взяли ее на вооружение в 1970 году и сейчас имеют 400 таких ракет, которые регулярно испытывают и модернизируют, срок их службы неоднократно продлевался.

Ракеты Minuteman III, которые считаются устаревшими, США собираются заменять на новейшие Sentinel. В прошлом году Пентагон сообщал, что стоимость программы замены по сравнению с 2020 годом изменилась более чем на 80% и достигла $140 млрд с учетом реструктуризации расходов. Программа модернизации включает не только разработку самих ракет, но и строительство центров управления, ремонт существующих шахт, замену соединяющих объекты медных кабелей на оптоволоконные.