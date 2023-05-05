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На Украине заявили о подготовке 10 тыс. операторов «Армии дронов»

Минцифры Украины: Киев подготовил 10 тыс. операторов «Армии дронов»
Госспецсвязь Украины ранее сообщала, что власти планируют потратить около $867 млн на БПЛА для нужд армии. Глава Минцифры уточнил, что в рамках программы «Армия дронов» Киев подготовил уже 10 тыс. операторов беспилотников
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Украина подготовила 10 тыс. операторов беспилотников в рамках правительственной программы «Армия дронов», сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Недавно мы закончили первую часть проекта обучения пилотов БПЛА, 10 тыс. пилотов обучили за это время», — сказал он в эфире украинского телеканала «Рада».

Федоров подчеркнул, что на финансирование проекта «Армия дронов» по производству и применению БЛПА удалось собрать $325 млн из разных стран мира.

Программа «Армия дронов» стартовала в июле прошлого года, ее организовали Генштаб ВСУ, Минцифры и платформа UNITED24. В Госспецсвязи поясняли, что это комплексная программа, которая предусматривает системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов.

Ранее глава Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь заявлял, что власти планируют потратить 31,6 млрд гривен (около $867 млн) на БПЛА для нужд армии. Тогда чиновник также отметил, что беспилотники являются таким же расходным материалом, как и патроны: в сутки ВСУ тратят в среднем от 10 до 15 устройств.

В конце апреля Федоров утверждал, что для ВСУ подготовили более 7 тыс. операторов беспилотников, а в стране функционируют свыше 20 школ для их обучения. Москва критикует поставки Украине вооружений, в том числе дронов, и отмечает, что это не помешает ей добиться целей спецоперации.

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С начала спецоперации на Украине российские власти неоднократно сообщали об ударах вражеских беспилотников по объектам на территории страны. Последним крупным инцидентом стала попытка двух дронов атаковать резиденцию российского президента в Кремле. Москва обвинила в ударе Киев. Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения.

После этого в Москве и некоторых других субъектах запретили использование беспилотников. В ряде других регионов дроны запретили еще до этого, после подписания президентом указа о разных уровнях реагирования в субъектах: от базового (большинство регионов) до военного положения (ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области) в октябре прошлого года.

На Украине заявили о подготовке 10 тыс. операторов «Армии дронов»
На Украине заявили о подготовке 10 тыс. операторов «Армии дронов»

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
дроны БПЛА ВСУ Военная операция на Украине
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