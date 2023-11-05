Арестович заявил о своей ответственности за «иллюзию» победы Украины

Арестович сообщил, что лгал о быстрой победе Украины, чтобы она «выжила», теперь же для выживания эту ложь надо разрушить. 1 ноября он опубликовал политическую программу и не скрывает, что хочет побороться за пост президента

Алексей Арестович (Фото: O_Arestovich_official / Telegram)

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что создавал для украинцев «иллюзию» быстрой победы над Россией и признал свою ответственность за это. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Значительная доля ответственности за веру рядового гражданина в нашу быструю и красивую победу лежит на мне лично. <...> Я создал иллюзию в то время, чтобы мы выжили. Сегодня я ее разрушаю, чтобы мы выжили дальше», — написал он.

Он также прогнозирует, что Украина со своей нынешней политикой через полгода-год может остаться без шанса присоединения к НАТО. «Речь будет идти только о неких «…гарантиях без вступления», — считает Арестович. По его мнению, вместе с этим последуют «очередные минские соглашения», но с другим названием. Он также отверг обвинения в том, что предлагал «обмен» членства в альянсе на территории.

1 ноября бывший советник представил свою политическую программу из 14 пунктов, которые касаются экономики, военной сферы, внутренней и внешней политики и т. д. В частности, Арестович предложил ввести чрезвычайное положение сразу в нескольких сферах, перейти к «стратегической обороне» (а именно изменить кадровую политику, сберечь больше жизней и вырастить больше специалистов), изменить систему мобилизации и др., а также провести налоговую, образовательную, судебную, пенсионную реформы и т. п.

Касательно Североатлантического альянса в программе говорится, что от блока следует потребовать одобрить членство Украины с условием, что все территориальные вопросы будут решаться только «политическим путем».

Арестович не скрывает своих президентских амбиций. В одном из постов он написал, что «стопроцентный способ» перевести его на общение на украинском языке — это «выбрать президентом». Выборы в стране в соответствии с Конституцией должны состояться 31 марта следующего года. Но они могут быть отложены, так как на Украине введено военное положение. Президент страны Владимир Зеленский ранее допускал проведение выборов при внесении поправок в законодательство и финансовой поддержки со стороны Запада.