 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Арестович заявил о своей ответственности за «иллюзию» победы Украины

Арестович признал свою ответственность за «иллюзию» победы Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Арестович сообщил, что лгал о быстрой победе Украины, чтобы она «выжила», теперь же для выживания эту ложь надо разрушить. 1 ноября он опубликовал политическую программу и не скрывает, что хочет побороться за пост президента
Алексей Арестович
Алексей Арестович (Фото: O_Arestovich_official / Telegram)

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что создавал для украинцев «иллюзию» быстрой победы над Россией и признал свою ответственность за это. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Значительная доля ответственности за веру рядового гражданина в нашу быструю и красивую победу лежит на мне лично. <...> Я создал иллюзию в то время, чтобы мы выжили. Сегодня я ее разрушаю, чтобы мы выжили дальше», — написал он.

Он также прогнозирует, что Украина со своей нынешней политикой через полгода-год может остаться без шанса присоединения к НАТО. «Речь будет идти только о неких «…гарантиях без вступления», — считает Арестович. По его мнению, вместе с этим последуют «очередные минские соглашения», но с другим названием. Он также отверг обвинения в том, что предлагал «обмен» членства в альянсе на территории.

1 ноября бывший советник представил свою политическую программу из 14 пунктов, которые касаются экономики, военной сферы, внутренней и внешней политики и т. д. В частности, Арестович предложил ввести чрезвычайное положение сразу в нескольких сферах, перейти к «стратегической обороне» (а именно изменить кадровую политику, сберечь больше жизней и вырастить больше специалистов), изменить систему мобилизации и др., а также провести налоговую, образовательную, судебную, пенсионную реформы и т. п.

Касательно Североатлантического альянса в программе говорится, что от блока следует потребовать одобрить членство Украины с условием, что все территориальные вопросы будут решаться только «политическим путем».

Арестович не скрывает своих президентских амбиций. В одном из постов он написал, что «стопроцентный способ» перевести его на общение на украинском языке — это «выбрать президентом». Выборы в стране в соответствии с Конституцией должны состояться 31 марта следующего года. Но они могут быть отложены, так как на Украине введено военное положение. Президент страны Владимир Зеленский ранее допускал проведение выборов при внесении поправок в законодательство и финансовой поддержки со стороны Запада.

Читайте на РБК Pro
Как увеличить продажи через сайт: разбираем опыт поставщиков
Реинкарнация. Какая страна заменит американским компаниям Китай
Россияне через суд добиваются индексации зарплат. Как это сделать
«Убейте в себе Овцу»: как достичь своего даже в самых сложных переговорах
Теги
Алексей Арестович Украина
Материалы по теме
Арестович представил политическую программу для Украины из 14 пунктов
Политика
Арестович назвал ошибки контрнаступления Украины и призвал к смене власти
Политика
МВД России объявило в розыск Алексея Арестовича
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 99,01 (+0,01) Инвестиции, 03 ноя, 16:42 Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 93,04 (-0,14) Инвестиции, 03 ноя, 16:42
ЦАХАЛ заявила, что не целилась в школу под управлением ООН в секторе Газа Политика, 04:00
Axios узнал о разногласиях в предвыборной команде Байдена из-за Израиля Политика, 03:40
В Баку рассказали об ожидании ответа от Еревана на мирные предложения Политика, 03:15
Как делают уборку на промышленных предприятиях РБК и Karcher, 03:10
Арестович заявил о своей ответственности за «иллюзию» победы Украины Политика, 02:53
Авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» прибыл на Ближний Восток Политика, 02:24
Блинкен посетит Западный берег реки Иордан Политика, 02:05
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Как социальные связи влияют на выбор жилья РБК и ЖК SOUL, 01:55
Арабские министры призвали прекратить огонь в Газе на встрече с Блинкеном Политика, 01:47
Илон Маск показал первые результаты работы его проекта в области ИИ Grok Технологии и медиа, 01:22
В израильском Сдероте ракета попала в жилой дом Политика, 01:01
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
ХАМАС заявил об исчезновении 60 заложников при обстрелах сектора Газа Политика, 00:40
Минобороны заявило об атаке 15 ракет на судостроительный завод в Керчи Политика, 00:19