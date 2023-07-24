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Медведев призвал найти «нестандартные» цели для ударов из-за атак Киева

Дмитрий Медведев призвал выбирать «нестандартные» цели для ударов из-за атак Киева
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина, не сумев добиться результатов на фронте, атакует гражданские объекты для демонстрации «информационных побед», считает Медведев. По его мнению, Москве нужно искать для ударов неочевидные цели, где Киев не ожидает атак
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Россия в ответ на атаки со стороны Украины должна выбрать для своих ударов места, где Киев не ожидает атак, написал в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Нам необходимо выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым», — считает он.

По мнению Медведева, сейчас Украина атакует гражданские объекты, поскольку не может добиться «перемоги» в ходе контрнаступления, которой ждут и внутри страны, и на Западе, и поэтому ей нужны «информационные победы».

Этот пост Медведев опубликовал после атаки беспилотников на Москву рано утром 24 июля. Как сообщало Минобороны, оба дрона были подавлены силами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение. Один упал на Комсомольском проспекте, там были повреждены стекла в окнах и витринах магазинов; другой — на проспекте Лихачева, там повреждены верхние этажи бизнес-центра. Пострадавших в результате атаки нет.

Издание «РБК Украина» со ссылкой на источники сообщало, что атака была операцией Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

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Кремль заявил, что интенсивность попыток нанесения атак с помощью дронов увеличилась, в этом контексте «принимаются меры, ведется напряженная, ежедневная круглосуточная работа».

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Дмитрий Медведев беспилотники Москва
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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