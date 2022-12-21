Путин потребовал обеспечить беспилотниками все боевые подразделения

Владимир Путин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Одна из актуальных задач российской армии — совершенствование беспилотных летательных аппаратов и развитие технологии их применения, заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны. Трансляцию вел РБК.

Глава государства отметил, что опыт специальной военной операции на Украине показал «практически повсеместное» использование БПЛА, так что арсенал таких аппаратов должен быть «в боевых отделениях, взводах, ротах, батальонах».

«Цель должна засекаться максимально быстро, информация передаваться для нанесения удара в режиме реального времени. БПЛА должны быть увязаны между собой, интегрированы в единую разведывательную сеть. <...> Уже в ближайшей перспективе возможность получать информацию, передаваемую с беспилотников, должна быть у каждого бойца», — сказал Путин, добавив, что технически это можно организовать в самое ближайшее время.

В середине мая глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с Путиным рассказал, что в следующем году начнется серийное производство и поставки в армию нового беспилотника «Охотник», отличительной чертой которого является плоское сопло двигателя. Это делает дрон менее заметным для радиолокации, уточнил он.

Работы по созданию «Охотника» начались в 2011 году. Первый полет беспилотника прошел в 2019-м, он находился в воздухе 20 минут. За это время дрон несколько раз облетел испытательный аэродром на высоте 600 м. В декабре прошлого года на Новосибирском авиационном заводе провели первую выкатку «Охотника».