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Bloomberg не исключил сокращения добычи нефти Россией из-за «потолка цен»

Bloomberg: Россия может сократить добычу нефти в ответ на введение Западом потолка цен
Опрошенные агентством эксперты не исключили, что Россия может сократить добычу на 3 млн баррелей в сутки в случае введения Западом потолка цен на нефть. Ограничение цены обсуждается в рамках нового пакета санкций ЕС
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Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Россия может сократить добычу нефти на 3 млн баррелей в день, если Европейский союз и США продолжат реализацию плана по ограничению цен на российское топливо, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.

Как отметил глава консалтинговой компании Rapidan Energy Group и бывший советник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Роберт МакНелли, Россия может пойти на такой шаг без ущерба своим нефтяным месторождениям. «Российские компании стали профи в гибкости добычи на старых месторождениях, а на оставшихся месторождениях можно нарастить добычу ресурсов», — сказал он.

Управляющий директор аналитической компании ClearView Energy Partners Кевин Бук пояснил, что Россия может не найти «правдоподобного предлога» для немедленного сокращения добычи, однако, по его словам, российскому президенту Владимиру Путину это может и не понадобиться.«Даже половина от этого (сокращения добычи. — РБК) может оказать немедленное давление на рынки», — подчеркнул Бук.

По данным Bloomberg, российская добыча сырой нефти и конденсата в июле составила 10,8 млн баррелей в день, что является самым высоким показателем с момента начала конфликта на Украине.

Сокращение производства — не единственный вариант ответа, предупреждает Bloomberg. Издание приводит мнение бывшего представителя Госдепартамента Дэвида Голдвина, утверждающего, что у России есть и другие возможности, включая прекращение экспорта сырой нефти по трубопроводу «Дружба» и Каспийскому трубопроводному консорциуму, чтобы «в любом случае фактически поднять цены».

В ответ на начало военной спецоперации России на Украине США и Канада еще в начале весны 2022 года отказались от покупки российской нефти, в июне к ним присоединилась Великобритания и другие крупные покупатели. Евросоюз также согласовал частичное эмбарго на поставки нефти из России, оно начнет действовать в декабре.

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4 октября издание Politico сообщило, что постоянные представители стран — членов ЕС достигли договоренности по содержанию восьмого пакета санкций против России. В числе согласованных мер, по данным издания, потолок цен на российскую нефть. Одобренный пакет ограничений устанавливает правовую основу для ограничения стоимости нефти и нефтепродуктов из России, однако решения о конкретной цене или диапазоне цен все еще нет.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов на поставку нефти или газа. Об этом также говорил вице-премьер Александр Новак.

Накануне, 5 октября, на министерской встрече ОПЕК+ участники соглашения договорились сократить добычу нефти на 2 млн барр. в сутки и продлили срок действия соглашения ОПЕК+ до конца 2023 года. Как писал Bloomberg, инициатором этого предложения была Москва и ее поддержал Эр-Рияд. По информации Reuters, Россия предложила существенно снизить добычу на фоне падения нефтяных цен (весной 2022 года они достигали $130 за барр.) и сильной волатильности рынка.

Американский президент Джо Байден после этого заявил, что обеспокоен решением альянса снизить добычу: «Я обеспокоен, это не было необходимо». По данным телеканала CNN, администрация Байдена развернула целую «кампанию» по убеждению союзников на Ближнем Востоке, уговаривая их проголосовать против сокращения добычи нефти на заседании ОПЕК+.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
нефть потолок цен на нефть Россия санкции
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