США продлили срок на разгрузку нефти из России без «потолка цен»

Минфин США разрешил разгружать танкеры с нефтью из России без «потолка цен» до 19 января

ЕС и США договорились установить предельные цены на российскую нефть с 5 декабря. Минфин США пояснил, что танкеры с нефтью, загруженные до 5 декабря и разгруженные до 19 января, не попадут под установленный «потолок цен»

Фото: Etienne Laurent / EPA / ТАСС

Танкеры с российской нефтью, загруженные до 5 декабря и разгруженные до 19 января, не будут подвергаться установленному США «потолку цен», говорится в разъяснениях Министерства финансов США.

Таким образом Минфин уточнил один из ключевых вопросов по плану ограничения цен — что произойдет с поставками российской нефти по цене выше установленного предела, которые были загружены до установленного срока (5 декабря), но оставались в пути, когда режим вступил в силу.

Отмечается, что те партии российской нефти, которые были освобождены от установленного США ценового предела до установленного срока, также должны быть разгружены до 19 января.

ЕС в начале октября утвердил восьмой пакет санкций против России, который включает потолок цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года). Аналогичный механизм условились ввести страны G7, куда входит США.

Изначально обсуждалось введение потолка цен на российскую нефть в диапазоне $40–60 за баррель, однако позднее глава Минфина США Джанет Йеллен предложила установить ограничение в $60, поскольку это позволит сократить доходы России от энергоносителей, но при этом обеспечит прибыльную добычу.

В конце октября Bloomberg сообщил, что позиция США по ограничению цен на российскую нефть смягчилась и рассматривается потолок выше $60. Предполагается, что окончательное решение по «потолку цен» примут к 5 декабря.

Президент Владимир Путин предупреждал, что Россия не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов на поставку нефти или газа.



Глава российского Минфина Антон Силуанов в свою очередь говорил, что потребители могут вводить ограничения, но в таком случае они столкнутся с последствиями: если при таких ограничениях не будет поставляться нефть, тогда для них возникнет обратный эффект в результате роста цен. Поэтому сейчас сложилась непростая ситуация с точки зрения интересов покупателей и продавцов», — считает министр.