El Pais сообщила о «новой фазе давления» на Киев со стороны Запада

Западные страны давят на Украину и продвигают идею переговоров с Россией, союзники все чаще говорят о «прагматическом решении» конфликта, пишет издание

Союзники Украины начинают «новую фазу давления» на Киев с целью добиться переговоров об окончании военного конфликта с Россией, пишет El Pais.

Директор украинского аналитического центра «Новая геополитика» Михаил Самусь заявил изданию, что заметил изменения в позиции партнеров Киева, которые все больше говорят о «прагматическом решении войны». При этом официальная позиция западных государств по-прежнему заключается в том, что Вооруженные силы Украины должны продолжать сражаться.

В сентябре страна получила сигналы от партнеров, которые указывают на то, что диалог должен начаться как можно скорее, пишет издание. Например, 25 сентября министра иностранных дел Германии Анналена Бербок, выступая на Генассамблее ООН, призвала положить конец конфликту. Говоря о возможных переговорах, Бербок заявила: «Мир означает, что существование Украины как свободного и независимого государства должно быть гарантировано. Это означает гарантии безопасности».

El Pais отмечает, что за последние недели украинскому МИДу пришлось несколько раз отвергнуть различные предложения: например, идею польского министра иностранных дел Радослава Сикорского о передаче Крыма под мандат ООН, мнение президента Чехии Петра Павела о том, что Украине придется признать потерю части территорий, а также заявление представителя МИД Швейцарии Николя Бидо, который поддержал мирный план Китая и Бразилии. Президент Украины Владимир Зеленский отверг его, назвав «деструктивным», что глава МИД России Сергей Лавров посчитал хамством.

Зеленский подготовил «план победы», который во время визита в США представил президенту Джо Байдену и кандидатам на пост главы государства Камале Харрис и Дональду Трампу. Детали плана не раскрывались, но, как писала The Times, он включает гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО» и международную финансовую помощь Украине. По данным The Wall Street Journal и Financial Times, в администрации Байдена к плану отнеслись прохладно.

В Кремле, комментируя план Зеленского, говорили: «Мы продолжаем нашу специальную военную операцию и достигнем всех поставленных целей». Россия считает неприемлемыми условия, выдвигаемые Украиной. Летом президент Владимир Путин представил требования России для прекращения боев, которые включают полный вывод войск ВСУ из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, признание Украиной утраты суверенитета над ними, как и над Крымом, отказ от вступления в НАТО.

После вторжения ВСУ в Курскую область Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров, но армии необходимо разобраться с «бандитами», проникшими на российскую территрию.