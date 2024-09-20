Глава МИД Польши объяснил свои слова о передаче Крыма под мандат ООН
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя свои слова о том, что нужно передать Крым под мандат ООН, подчеркнул, что Варшава выступает за территориальную целостность Украины, «в этом нет никаких сомнений», передает Onet.
«На конференции в неофициальном режиме (конфиденциально, без цитирования) шла гипотетическая дискуссия среди экспертов, где мы задавались вопросом, как реализовать предложения президента Зеленского о том, как вернуть Крым. Он говорил о дипломатических шагах», — объяснил Сикорский на брифинге для польских СМИ в Вашингтоне.
Глава польского МИДа на конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН. «Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законным жителем», — сказал он.
Киев в ответ на это заявил, что Крым — это часть Украины и что «территориальная целостность Украины никогда не была и не может быть предметом обсуждения или компромиссов».
Россия считает вопрос принадлежности полуострова закрытым.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал предложение польского министра абсурдом и подчеркнул, что «российская территория и российские регионы не могут являться предметом для каких-либо дискуссий или для передачи кому-то».
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