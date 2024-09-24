Президент Чехии призвал Киев признать утрату части территорий «на годы»
Киев должен признать, что некоторые территории могут остаться под контролем России на годы, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью The New York Times.
Подобный сценарий глава государства назвал «наиболее вероятным исходом войны».
Павел призвал украинские власти «реалистично оценивать» перспективы возвращения территорий, отметив, что в мире растет усталость от конфликта.
По мнению Павла, «конец [конфликта] будет где-то посередине» для каждой из сторон.
Павел и ранее допускал, что Киев не сможет восстановить полный контроль над территориями в ходе мирных переговоров с Россией. Их часть, вероятно, останется под российским контролем на длительный срок, а западные страны не признают новые границы, полагает он. Однако, по мнению чешского президента, в таком виде Украину можно принять в НАТО.
Украина настаивает на возвращении к границам 1991 года и выводе российских войск за их пределы для завершения конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что Киев ведет работу над планом, на основе которого будут вестись переговоры с Россией.
Российский президент Владимир Путин в июне назвал условия для прекращения огня и начала мирного процесса с Украиной. Основными из них были вывод украинских войск с территории новых регионов России и отказ Киева от курса на вступление в НАТО.
После вторжения ВСУ в Курскую область в Кремле заявили, что эти предложения не аннулированы, но в данный момент Москва не будет говорить с Киевом. «На данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем», — сказал помощник президента Юрий Ушаков.
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