Президент Чехии призвал Киев признать утрату части территорий «на годы»

Петр Павел: Киев должен принять, что часть земель может перейти к России на годы

Украина должна «реалистично оценивать» перспективы возвращения территорий, поскольку в мире растет усталость от конфликта, считает Павел. Часть из них, по его мнению, может остаться под контролем России на годы

Киев должен признать, что некоторые территории могут остаться под контролем России на годы, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью The New York Times.

Подобный сценарий глава государства назвал «наиболее вероятным исходом войны».

Павел призвал украинские власти «реалистично оценивать» перспективы возвращения территорий, отметив, что в мире растет усталость от конфликта.

По мнению Павла, «конец [конфликта] будет где-то посередине» для каждой из сторон.

Павел и ранее допускал, что Киев не сможет восстановить полный контроль над территориями в ходе мирных переговоров с Россией. Их часть, вероятно, останется под российским контролем на длительный срок, а западные страны не признают новые границы, полагает он. Однако, по мнению чешского президента, в таком виде Украину можно принять в НАТО.

Украина настаивает на возвращении к границам 1991 года и выводе российских войск за их пределы для завершения конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что Киев ведет работу над планом, на основе которого будут вестись переговоры с Россией.

Российский президент Владимир Путин в июне назвал условия для прекращения огня и начала мирного процесса с Украиной. Основными из них были вывод украинских войск с территории новых регионов России и отказ Киева от курса на вступление в НАТО.

После вторжения ВСУ в Курскую область в Кремле заявили, что эти предложения не аннулированы, но в данный момент Москва не будет говорить с Киевом. «На данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем», — сказал помощник президента Юрий Ушаков.