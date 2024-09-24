 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Президент Чехии призвал Киев признать утрату части территорий «на годы»

Петр Павел: Киев должен принять, что часть земель может перейти к России на годы
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина должна «реалистично оценивать» перспективы возвращения территорий, поскольку в мире растет усталость от конфликта, считает Павел. Часть из них, по его мнению, может остаться под контролем России на годы

Киев должен признать, что некоторые территории могут остаться под контролем России на годы, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью The New York Times.

Подобный сценарий глава государства назвал «наиболее вероятным исходом войны».

Павел призвал украинские власти «реалистично оценивать» перспективы возвращения территорий, отметив, что в мире растет усталость от конфликта.

По мнению Павла, «конец [конфликта] будет где-то посередине» для каждой из сторон.

Зеленский заявил о разработке плана для переговоров с Россией
Политика
Владимир Зеленский

Павел и ранее допускал, что Киев не сможет восстановить полный контроль над территориями в ходе мирных переговоров с Россией. Их часть, вероятно, останется под российским контролем на длительный срок, а западные страны не признают новые границы, полагает он. Однако, по мнению чешского президента, в таком виде Украину можно принять в НАТО.

Украина настаивает на возвращении к границам 1991 года и выводе российских войск за их пределы для завершения конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что Киев ведет работу над планом, на основе которого будут вестись переговоры с Россией.

Российский президент Владимир Путин в июне назвал условия для прекращения огня и начала мирного процесса с Украиной. Основными из них были вывод украинских войск с территории новых регионов России и отказ Киева от курса на вступление в НАТО.

После вторжения ВСУ в Курскую область в Кремле заявили, что эти предложения не аннулированы, но в данный момент Москва не будет говорить с Киевом. «На данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем», — сказал помощник президента Юрий Ушаков.

Татьяна Бакальчук сменила фамилию

Times узнала детали «плана победы» Зеленского

Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID

На трассе М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков

Когда аренда жилья подешевеет. 4 возможные причины

Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

В Hamster Kombat обновили правила раздачи токенов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Чехия Петр Павел Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Эрдоган назвал виновных в срыве стамбульских переговоров по Украине
Политика
Зеленский заявил о разработке плана для переговоров с Россией
Политика
В Турции раскрыли повестку переговоров по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 103,22 (-0,16) Инвестиции, 23 сен, 17:38 Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 92,92 (+0,34) Инвестиции, 23 сен, 17:38
Число жертв ударов Израиля по Ливану увеличилось до 492 человекПолитика, 00:50
В Дагестане нашли подземную майнинг-фермуТехнологии и медиа, 00:44
Президент Чехии призвал Киев признать утрату части территорий «на годы»Политика, 00:16
Сийярто заявил о превращении слова «мир» в ругательство в ЕвропеПолитика, 00:07
Как российские футболисты сыграли за иностранные клубыСпорт, 00:01
В Москве встретятся главы налоговых администраций стран БРИКСЭкономика, 00:00
Сбербанк рассказал о планах ввести единый способ оплаты лицомФинансы, 00:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Запорожье и Миргороде прогремели взрывыПолитика, 23 сен, 23:37
Россиян предупредили о возможном «замерзании» экрана телевизора в октябреТехнологии и медиа, 23 сен, 23:31
Израильская операция в Ливане получила название «Стрелы севера»Политика, 23 сен, 23:08
Военная прокуратура утвердила обвинение по делу генерала Ивана ПоповаПолитика, 23 сен, 23:05
Ливанский журналист пострадал в прямом эфире от израильского удара. ВидеоПолитика, 23 сен, 22:50
Совершивший покушение на Трампа оставил записку с фразой «Я вас подвел»Политика, 23 сен, 22:48
Саперы Росгвардии нашли в Курской области дрон-приманкуПолитика, 23 сен, 22:44