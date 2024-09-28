 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Лавров счел хамством оценки Зеленского мирного плана Китая и Бразилии

На встрече по Украине, созванной Китаем и Бразилией на полях Генеральной Ассамблеи ООН, каким-то образом оказались Франция и Швейцария, которые «рьяно выступают за Украину» и требуют победы Киева над Россией, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Не понимаю только одного: как на этой встрече оказались французы и швейцарцы. Швейцарцев нейтральными назвать нельзя уже давно, а французы — члены НАТО просто-напросто», — сказал он.

Китай и Бразилия намерены создать совместную платформу для урегулирования конфликта на Украине. Она получит название «Друзья мира». В пятницу эти страны провели на полях Генассамблеи ООН встречу для обсуждения своих предложений по Украине. В ней принял участие ряд государств. Украинский президент Владимир Зеленский отверг мирный план Китая и Бразилии, назвав его «деструктивным».

Лавров напомнил об отказе Украины выполнять минские договоренности и срыве переговоров в 2022 году и подчеркнул, что «с каждым разом, когда срывается договоренность, на которую Россия всегда идет, с каждым разом Украина становится меньше».

По словам министра, Зеленский «по-хамски» охарактеризовал китайско-бразильскийй план.

Материал дополняется

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 103,47 (+0,28) Инвестиции, 27 сен, 18:09 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 92,71 (+0,31) Инвестиции, 27 сен, 18:09
Лавров заявил о готовности помочь Грузии в примирении с Южной ОсетиейПолитика, 00:29
Захарова рассказала об очереди к Лаврову после выступления в ООНПолитика, 00:09
Богомаз сообщил об уничтожении дрона над Брянской областьюПолитика, 00:06
ЦАХАЛ сообщила о падении запущенной из Ливана ракеты на Западном берегуПолитика, 28 сен, 23:50
Лавров счел хамством оценки Зеленского мирного плана Китая и БразилииПолитика, 28 сен, 23:39
На севере Москвы сгорел дом на колесахОбщество, 28 сен, 23:03
Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит наносить удары по своим врагамПолитика, 28 сен, 22:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотниковПолитика, 28 сен, 22:14
Ударивший старушку в Ульяновске объяснил поступок фразой «так получилось»Общество, 28 сен, 22:06
В Татарстане опровергли сообщения о тяжелой болезни ШаймиеваПолитика, 28 сен, 21:58
Гол Дзюбы помог «Акрону» обыграть «Ростов» КарпинаСпорт, 28 сен, 21:56
В Йемене заявили об атаке аэропорта во время прибытия НетаньяхуПолитика, 28 сен, 21:37
Что обеспечит энергетическую стабильность Дальнему ВостокуОтрасли, 28 сен, 21:31
«Краснодар» нанес «Зениту» первое поражение в сезоне и вышел в лидеры РПЛСпорт, 28 сен, 21:27