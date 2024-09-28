Лавров счел хамством оценки Зеленского мирного плана Китая и Бразилии
На встрече по Украине, созванной Китаем и Бразилией на полях Генеральной Ассамблеи ООН, каким-то образом оказались Франция и Швейцария, которые «рьяно выступают за Украину» и требуют победы Киева над Россией, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции.
«Не понимаю только одного: как на этой встрече оказались французы и швейцарцы. Швейцарцев нейтральными назвать нельзя уже давно, а французы — члены НАТО просто-напросто», — сказал он.
Китай и Бразилия намерены создать совместную платформу для урегулирования конфликта на Украине. Она получит название «Друзья мира». В пятницу эти страны провели на полях Генассамблеи ООН встречу для обсуждения своих предложений по Украине. В ней принял участие ряд государств. Украинский президент Владимир Зеленский отверг мирный план Китая и Бразилии, назвав его «деструктивным».
Лавров напомнил об отказе Украины выполнять минские договоренности и срыве переговоров в 2022 году и подчеркнул, что «с каждым разом, когда срывается договоренность, на которую Россия всегда идет, с каждым разом Украина становится меньше».
По словам министра, Зеленский «по-хамски» охарактеризовал китайско-бразильскийй план.
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