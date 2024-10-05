NYT сообщила о желании лидера ХАМАС втянуть Израиль в «большую войну»

Синвар полагает, что «более масштабная война» на Ближнем Востоке заставит Израиль свернуть часть операций в секторе Газа, сказали NYT американские чиновники. По их мнению, ХАМАС не намерен заключать с Израилем новое соглашение

Лидер ХАМАС Яхья Синвар спустя год после начала боев в секторе Газа начал готовиться к «большой войне» на Ближнем Востоке, в которую хочет втянуть Израиль, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

Синвар долгое время считал, что не переживет конфликт на территории эксклава, эта позиция помешала переговорам движения с израильской стороной об освобождении заложников, приводит газета оценки американской разведки.

В последние недели эта позиция ужесточилась, сказали чиновники. По мнению лиц, участвующих в переговорах от имени США, ХАМАС теперь не намерен заключать с Израилем соглашение.

В последние недели ХАМАС не проявлял желания участвовать в переговорах, сказали изданию собеседники. Синвар полагает, что «более масштабная война» на Ближнем Востоке может оказать воздействие на Израиль и вынудить его свернуть часть операций в секторе Газа, добавили чиновники.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, в свою очередь выдвигал ХАМАС новые условия, из-за которых сделка в обсуждаемом ранее виде была отклонена обеими сторонами, отмечает газета. Среди них — сохранение за Израилем контроля за Филадельфийским коридором на границе сектора Газа с Египтом, уточняли в канцелярии премьера. Американские чиновники, с которыми пообщалась NYT, не исключили, что Нетаньяху может рассматривать прекращение огня в секторе Газа как фактор, не способствующий укреплению его политических позиций.

На данный момент единственное перемирие между Израилем и ХАМАС действовало с 24 ноября по 1 декабря 2023 года. Стороны дважды продлевали его свыше первоначально оговоренных четырех дней. За это время палестинские боевики отпустили 100 израильских заложников.

Израиль и ХАМАС ведут непрямые переговоры в Дохе, посредниками выступают Египет, Катар и США. Они продолжались в том числе в последние месяцы.

Одновременно между Израилем и ХАМАС произошло новое обострение. В частности, израильские военные ликвидировали главу правительства ХАМАС в секторе Газа Рави Муштаха и других руководителей группировки в результате удара, который, по данным ЦАХАЛ, был нанесен «около трех месяцев назад». В июле был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, которого сменил Синвар. Группировка взяла на себя ответственность за теракты в Яффе и Тель-Авиве, совершенные 1 октября.

23 сентября израильская армия объявила о начале операции «Стрелы севера» против «Хезболлы», а 1 октября начала наземную операцию в Ливане. После гибели лидера группировки Хасана Насраллы в конфликт вмешался Иран, который ее поддерживает. Иранские военные нанесли по Израилю массированный ракетный удар.