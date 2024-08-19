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Война Израиля с ХАМАС ,  
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ХАМАС отказался от сделки с Израилем из-за «новых условий»

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
ХАМАС отвергла новое предложение о прекращении огня и обмене заложниками с Израилем, обвинив его в выдвижении новых условий. Нетаньяху настаивает на контроле за границей сектора Газа с Египтом

Палестинская исламистская группировка ХАМАС отвергла последнее предложение о прекращении огня и обмене заложниками с Израилем, которое обсуждалось в столице Катара Дохе. Движение в заявлении утверждает, что израильские премьер-министр Биньямин Нетаньяху «выдвигает новые условия и требования», чтобы сорвать переговоры и продлить войну в Газе, передает The Times of Israel.

«Мы возлагаем на Нетаньяху полную ответственность за срыв усилий посредников и препятствование достижению соглашения», — говорится в заявлении.

Как сообщает израильский телеканал Kan, Нетаньяху заявил министрам, что шансы на достижение соглашения с ХАМАС «невелики». Советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман привел в телеграм-канале заявление Нетаньяху: «Я хочу подчеркнуть — мы ведем переговоры, а не уступки. Есть вещи, в которых мы можем быть гибкими, и есть вещи, в которых мы не можем быть гибкими — и мы настаиваем на них. <...> Поэтому, наряду с огромными усилиями, которые мы прилагаем для возвращения наших заложников, мы твердо придерживаемся принципов, которые мы установили и которые жизненно важны для безопасности Израиля».

По словам Нетаньяху, ХАМАС «упорствует в своем отказе» и не прислала своего представителя для переговоров в Дохе. В канцелярии израильского премьера уточнили, что он настаивает на том, чтобы контроль за Филадельфийским коридором на границе сектора Газа с Египтом оставался за Израилем.

На фоне взаимных обвинений сторон в срыве переговоров в Тель-Авив прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Израиль и ХАМАС ведут непрямые переговоры, посредниками выступают Египет, Катар и США. Axios сообщал, что на переговорах в Дохе Вашингтон представил новое мирное предложение, которое «устраняет почти все оставшиеся пробелы». Ожидается, что еще одни переговоры пройдут в Каире 21 августа, их цель — финализировать договоренности, отмечает издание.

В Израиле после переговоров в Дохе выражали «осторожный оптимизм» по поводу сделки. В то же время представитель ХАМАС Сами Абу Зухри счел оптимизм по поводу скорого подписания соглашения о прекращении огня и об освобождении заложников «иллюзией».

В конце мая президент США Джо Байден предложил трехэтапный план перемирия. Первый предусматривает прекращение огня на шесть недель и вывод израильских войск из всех населенных районов сектора Газа; освобождение заложников из числа женщин и пожилых людей в обмен на палестинских заключенных; достижение договоренности о постоянном прекращении огня. На втором этапе ХАМАС освободит всех оставшихся в живых израильских заложников, включая военнослужащих. Третья фаза включает план по восстановлению сектора Газа и возвращение семьям останков погибших заложников.

Times of Israel писала, что разногласия Израиля и ХАМАС касаются в том числе тем переговоров между первой и второй фазами перемирия: группировка хочет посвятить их количеству и поименному списку палестинцев, подлежащих обмену на израильских солдат и гражданских мужчин-заложников; Израиль же хочет обсудить более широкие вопросы демилитаризации, прежде чем перейти к новому этапу.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
ХАМАС Израиль Биньямин Нетаньяху сектор Газа прекращение огня
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