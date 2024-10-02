ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве

Теракт произошел накануне вечером. Два бойца ХАМАС с Западного берега реки Иордан устроили стрельбу в Тель-Авиве, погибли семь человек, 16 пострадали

Израильские вооруженные силы стоят рядом с местом перестрелки в Яффе, Израиль, 1 октября 2024 года (Фото: Ammar Awad / Reuters)

Военное крыло палестинской группировки ХАМАС — бригады «Аль-Кассам» — взяли на себя ответственность за теракт в Яффе в Тель-Авиве 1 октября, сообщается в телеграм-канале бригад.

«Бригады «Аль-Кассам» берут на себя ответственность за вчерашнюю операцию в Яффе, в результате которой семь израильтян погибли и 16 получили ранения», — сказано в сообщении.

Полиция Израиля сообщала, что двое террористов вошли в вагон метротрамвая, который остановился на станции, и открыли огонь по пассажирам, после чего двинулись по Иерусалимскому бульвару, стреляя и нанося ножевые удары по прохожим.

В ХАМАС заявили, что два их бойца прорвались на территорию Израиля, ранили одного из солдат и забрали его оружие, после чего устроили перестрелку в Тель-Авиве.

Бригады «Аль-Кассам» предупредили, что Израилю стоит ожидать новых атак со стороны Западного берега реки Иордан. Исполнители теракта в Тель-Авиве — выходцы из Хеврона, города на Западном берегу.

Среди погибших во время теракта — гражданин Грузии Илья Нозадзе и гражданин Греции Джонас Хрозис. В числе пострадавших оказалась женщина — солдат израильской армии (ЦАХАЛ), которая находилась не на службе.

Один из нападавших был застрелен, другой — ранен. Один из них, по данным полиции, работал недалеко от места стрельбы и знал район. В Хевроне задержали нескольких подозреваемых в пособничестве террористам.