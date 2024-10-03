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Удар Ирана по Израилю ,  
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Иран после удара по Израилю предупредил США

Al Jazeera узнал о предупреждении Ирана США после ударов по Израилю
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Иран нанес ракетный удар по территории Израиля вечером 1 октября. По данным Al Jazeera, после этого Тегеран передал послание Вашингтону о нежелании начинать большую войну, но также и о том, что сдерживать себя не будет
Израильский&nbsp;полицейский&nbsp;прячется за машиной&nbsp;во время воздушной тревоги в Израиле, 1 октября 2024 года
Израильский полицейский прячется за машиной во время воздушной тревоги в Израиле, 1 октября 2024 года (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Иран после ударов по территории Израиля через Катар передал США предупреждение о том, что не стремится к региональной войне, но больше не будет проявлять одностороннюю сдержанность, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на иранский источник.

Источник также указал, что в послании для Вашингтона говорилось, что на любую израильскую атаку Иран даст «неординарный» ответ, который, в том числе, может затронуть объекты израильской инфраструктуры.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ракетной атаке Ирана вечером 1 октября. Спустя примерно час израильские военные сообщили, что атака закончилась. По предварительным данным, Иран запустил порядка 200 ракет. Израильские СМИ писали о нескольких попаданиях в районе Тель-Авива, Беэр-Шевы и других. Известно как минимум об одном погибшем выходце из сектора Газы.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что ракетная атака стала ответом на гибель лидера ливанской группировки «Хезболла» Насраллы Хасана и бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана при израильской атаке на штаб движения в пригороде Бейрута 27 сентября. Тегеран пообещал, что, если Израиль решит ответить на удары, он «столкнется с очередными сокрушительными и разрушительными атаками».

В Израиле заявили, что действия Ирана «будут иметь последствия». Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильские военно-воздушные силы «продолжают действовать на полную мощность и сегодня вечером также продолжат наносить мощные удары по Ближнему Востоку».

Накануне Axios сообщил со ссылкой на израильских чиновников, что Израиль собрался в течение нескольких дней нанести «значительный ответный удар» на массированную ракетную атаку Ирана. По словам собеседников портала, целями могут стать объекты нефтедобычи на территории Ирана и другие стратегические объекты.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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