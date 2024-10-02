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Операция Израиля в Ливане ,  
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Израиль сообщил о первых потерях в ходе операции в Ливане

ЦАХАЛ: семь израильских солдат погибли в ходе наземной операции в Ливане
Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Израиль начал наземную операцию в приграничных районах Ливана в ночь на 1 октября. В ЦАХАЛ заявляли, что операция носит «ограниченный, локализованный и точечный» характер
Ноам Барзилай
Ноам Барзилай (Фото: Israel Defense Forces)

Семь израильских военнослужащих погибли в ходе проводимой армией Израиля наземной операции на юге Ливана, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, передает Rеuters.

Всего с 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС вторглись на территорию еврейского государства, погибли 723 израильских военнослужащих. Также на официальном сайте ЦАХАЛ говорится, что 2 октября на юге Ливана погибли восемь военнослужащих, а не семь, как заявлялось ранее.

Израиль сообщил о первых потерях в ходе операции в Ливане
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Израиль начал наземную операцию в приграничных районах Ливана в ночь на 1 октября. В ЦАХАЛ заявляли, что операция носит «ограниченный, локализованный и точечный» характер и осуществляется на основе точных разведданных об объектах и инфраструктуре «Хезболлы». Эти объекты расположены в деревнях недалеко от границы и представляют непосредственную угрозу для израильских общин на севере Израиля», — отмечали в армии.

Перед наступлением ЦАХАЛ приграничные районы покинули миротворцы ООН и подразделения регулярной армии Ливана. Во вторник израильская армия призвала жителей приграничных ливанских деревень эвакуироваться севернее реки Авали.

По данным Би-би-си, израильские войска пока продвинулись лишь на «очень небольшое расстояние» от исходных позиций. Глава пресс-службы «Хезболлы» Мохаммад Афиф еще накануне говорил, что израильские войска якобы даже не вошли на территорию Ливана и прямых боев между сторонами нет. Однако, по его словам, бойцы группировки «готовы к прямой конфронтации с вражескими силами, которые осмелятся или попытаются проникнуть на ливанскую территорию, и нанесут им наибольшие потери».

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Фото:Amir Levy / Getty Images

Обострение между Ливаном и Израилем продолжается с 17 сентября, когда в разных частях Ливана взорвались сотни пейджеров и других электронных устройств, принадлежащих членам «Хезболлы». Больше 40 человек погибли, около 4 тыс. получили ранения, сотни лишились пальцев, кистей и зрения. Вслед за этим ВВС Израиля приступили к точечным ударам по объектам «Хезболлы».

23 сентября израильская армия объявила о начале операции «Стрелы севера» против «Хезболлы». Ее целью, как и начатой наземной операции, названа защита жителей Израиля и обеспечение возможности возвращения тех, кто живет на севере страны, у границ с Ливаном, домой. 27 сентября при авиаударе Израиля по югу Бейрута погиб лидер группировки Хасан Насралла.

До взрывов пейджеров и авианалетов в рядах «Хезболлы», по оценкам ЦАХАЛ, состояли 20–25 тыс. бойцов, группировка также располагала несколькими десятками тысяч резервистов. Конгресс США оценивает общую численность «Хезболлы» в 40–50 тыс. человек.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль Ливан наземная операция ЦАХАЛ потери
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