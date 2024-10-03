ЦАХАЛ подтвердила убийство главы правительства ХАМАС в секторе Газа

Рави Муштах (Фото: warfareanalysis / X)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно со спецслужбами ликвидировала главу правительства ХАМАС в секторе Газа Рави Муштаха, сообщила пресс-служба военных. Газета Asharq al-Awsat со ссылкой на источники, близкие к боевикам, сообщила о его гибели в начале августа.

В ЦАХАЛ уточнили, что удар был нанесен «около трех месяцев назад». Помимо Рави Муштаха погибли Самех аль-Сирадж, который возглавлял службу безопасности в политбюро ХАМАС и Комитет по труду движения, а также Сами Ауда, командующий аппаратом общей безопасности боевиков. Военные подчеркнули, что ХАМАС не подтвердило гибель боевика, «как и после предыдущих ликвидаций».

По данным ЦАХАЛ, Рави Муштаха являлся одним из ближайших соратников лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Asharq al-Awsat писала, что он участвовал в подготовке нападения группировки на Израиль 7 октября 2023 года.

Израильские власти называют ликвидацию руководства ХАМАС одной из главных целей военной операции, начатой после атаки 7 октября. В январе 2024 года был убит замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, в мае — глава политбюро движения Исмаил Хания.