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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал о подготовке Турцией встречи по урегулированию на Украине

Bloomberg: Турция готовит встречу по мирному урегулированию на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Турция вслед за Данией и Саудовской Аравией готовится принять третью международную встречу об урегулировании, на которой будет обсуждаться украинский мирный план. Россия считает предложения Киева неприемлемыми
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: John Lamparski / Getty Images)

Турция готовится в конце октября провести международную встречу, участники которой обсудят «идеи достижения прочного мира» на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, на мероприятие приедут советники по национальной безопасности разных стран, в том числе представитель Белого дома США Джейк Салливан. Россию, как пишет агентство, не пригласили. В числе участников хотели бы видеть Китай, но неизвестно, намерен ли Пекин присылать своего представителя.

Как передает Bloomberg, участники намерены обсудить мирный саммит, который Украина хотела бы провести позднее в этом году, а также «формулу мира» президента страны Владимира Зеленского. Она предусматривает несколько пунктов, в том числе полный вывод российских войск, восстановление территориальной целостности, освобождение всех пленных и т.д. Россия исключала переговоры на основе украинского плана и называла его нереализуемым; в Кремле заявляли, что о выводе войск не может быть и речи.

Это будет уже третья международная встреча советников по вопросам национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств разных стран, посвященная вопросу достижения мира на Украине. Первая прошла в Дании в июне, вторая — в Саудовской Аравии в августе. Как говорил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, после встречи в Копенгагене все участники сошлись во мнении, что такой формат является успешным и должен быть продолжен.

Россия в обеих встречах не участвовала, но в Кремле обещали сладить за их результатами. «Мы неоднократно говорили, что любые попытки, которые способствуют мирному урегулированию, достойны положительной оценки», — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Москва и Киев провели несколько раундов переговоров весной 2022 года, в том числе в Стамбуле, но с тех пор процесс остановился. Власти России несколько раз заявляли о готовности к возобновлению диалога, но обращали внимание, что Зеленский подписал указ, запрещающий вести диалог с Москвой. Условия Киева для достижения урегулирования российская сторона отвергает.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Турция Украина переговоры
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