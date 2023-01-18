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Лавров исключил переговоры с Зеленским

Глава МИД Сергей Лавров: речи о переговорах с Владимиром Зеленским быть не может
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Речи о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

«О переговорах речи быть не может с Зеленским, ну хотя бы потому что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством», — сказал он.

По словам Лаврова, Россия готова «на любые серьезные предложения ответить», но пока не видела таковых. Он в очередной раз обвинил западные страны в запрете Украине договариваться с Россией, хотя стороны конфликта уже начали обсуждать проекты по урегулированию. «[После встречи российской и украинской делегаций в марте] Украину ударили по рукам и сказали: «Рано». И с тех пор многократно после весны предыдущего года — все лето, в начале осени — западные представители официальные говорили на все лады, что еще рано приступать к переговорам, Украине надо дать больше вооружений, чтобы она начала переговоры с сильных позиций», — заявил глава МИДа.

Выдвинутые украинским лидером условия для возобновления диалога министр назвал несуразными.

Материал дополняется.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Сергей Лавров Владимир Зеленский переговоры

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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