Лавров исключил переговоры с Зеленским
Речи о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.
«О переговорах речи быть не может с Зеленским, ну хотя бы потому что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством», — сказал он.
По словам Лаврова, Россия готова «на любые серьезные предложения ответить», но пока не видела таковых. Он в очередной раз обвинил западные страны в запрете Украине договариваться с Россией, хотя стороны конфликта уже начали обсуждать проекты по урегулированию. «[После встречи российской и украинской делегаций в марте] Украину ударили по рукам и сказали: «Рано». И с тех пор многократно после весны предыдущего года — все лето, в начале осени — западные представители официальные говорили на все лады, что еще рано приступать к переговорам, Украине надо дать больше вооружений, чтобы она начала переговоры с сильных позиций», — заявил глава МИДа.
Выдвинутые украинским лидером условия для возобновления диалога министр назвал несуразными.
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