Украинцев предупредили о 20 часах в сутки без тепла и света зимой

СНБО: этой зимой украинцев может ждать до 20 часов в сутки без тепла и света

Минобороны России с начала весны неоднократно отчитывалось о групповых ударах по объектам энергетики Украины. В СНБО предупредили, что украинцев этой зимой может ожидать от 12 до 20 часов в сутки без света и тепла

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Жители Украины ближайшей зимой могут проводить почти все время без тепла и света, следует из самого негативного прогноза в материалах, опубликованных Центром противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

«По худшему сценарию, если Россия продолжит атаковать украинскую энергетику, то этой зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления», — говорится в публикации.

Центр приводит прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, согласно которому такое развитие событий возможно при нескольких условиях: продолжение ударов по энергетической инфраструктуре; лишь частичное восстановление мощности энергосистемы; холодная зима; если не будут работать все энергоблоки украинских АЭС. Он отмечает, что, даже если температура зимой опустится только до минус 10 градусов, украинцы с большой вероятностью смогут пользоваться электричеством только в течение 12–14 часов в сутки, а остальное время будут без света.

Вместе с тем, по самому оптимистичному прогнозу, отключения света будут продолжаться до 12 часов в сутки. «Сейчас Украина генерирует до 11,5 ГВт в час, а потребляет более 13 ГВт (прошлой зимой на пике спроса — около 18). Таким образом, разрыв между тем, что может производить система, и спросом в часы пик сохраняется на уровне 2,4 ГВт. Частично этот дефицит покрывается импортом электроэнергии, но это не всегда спасает», — уточнили в центре.

Там также отметили, что заявленный президентом Украины Владимиром Зеленским дополнительный 1 ГВт мощности за счет строительства малых газопоршневых или больших газотурбинных электростанций стабилизирует ситуацию лишь в перспективе: маловероятно, что получится их запустить до начала отопительного сезона. «Бизнесу и населению целесообразно позаботиться о резервных системах питания (зарядные станции, дизельные генераторы, солнечные панели и инверторы), чтобы уверенно пережить экстренные отключения электроэнергии», — говорится в материалах.

Объединенная энергетическая система Украины состоит из 76 гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих станций, 26 тепловых электростанций и теплоцентралей, четырех АЭС, 12 солнечных и восьми ветряных электростанций, объединенных магистральных линий электропередачи протяженностью 22,5 тыс. км и 135 трансформаторных подстанций для них. В настоящее время страна генерирует до 11,5 ГВт в час, а потребляет более 13 ГВт (прошлой зимой на пике спроса — около 18 ГВт), уточнили в СНБО.

Минобороны России с начала весны неоднократно отчитывалось о групповых ударах по объектам энергетики Украины «в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским энергетическим объектам». Президент Владимир Путин говорил в апреле, что прошлой зимой, «исходя из гуманитарных соображений, не наносили никаких ударов», чтобы не оставить без энергоснабжения социальные учреждения, но после атак на российские энергообъекты «вынуждены были ответить». О последнем массированном ударе Минобороны отчиталось 26 августа, тогда в ряде городов Украины отключилась подача электроэнергии, что привело к остановке водоснабжения, не ходили поезда.

За последние месяцы на Украине оказались повреждены или полностью разрушены в том числе Днепрогэс, Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области и другие объекты. В июне Зеленский говорил, что в стране уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации, а премьер Денис Шмыгаль заявил, что последствия атак на энергетику долгосрочные и поэтому экономия станет частью повседневной жизни в последующие годы.

По данным Financial Times, мощность объектов генерации электроэнергии на Украине упала ниже 20 ГВт. До начала военных действий показатель составлял около 55 ГВт и был самым крупным в Европе. В Еврокомиссии отмечали, что потери энергомощностей Украины составили 9 ГВт, что эквивалентно половине необходимой для зимы электроэнергии. Глава украинского Минэнерго Герман Галущенко также говорил, что предстоящая зима станет, «вероятно, самой тяжелой в истории страны».