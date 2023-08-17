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Армения сообщила об удвоении смертности в Нагорном Карабахе с начала года

Глава МИД Армении: смертность в Нагорном Карабахе удвоилась за последние восемь месяцев

За последние восемь месяцев в Нагорном Карабахе количество смертей выросло в два раза, это связано с блокадой Лачинского коридора, по которому поставлялись лекарства и еда, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на заседании Совета Безопасности ООН. Его слова приводятся на сайте армянского МИДа.

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Армения Нагорный Карабах смертность Лачинский коридор