Фридман, Авен и РСПП попали под санкции США

Авен, Фридман, Кузьмичев и Хан попали под санкции из-за связи с «Альфа-групп», РСПП — за работу в области импортозамещения. Предприниматели уже находятся под санкциями других стран, Авен и Фридман обратились из-за них в суд ЕС

Михаил Фридман и Петр Авен (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширил санкционный список против россиян и российских организаций, сообщение об этом размещено на сайте подразделения.

Под ограничения попали:

Петр Авен, акционер «Альфа-банка» и бывший член его совета директоров;

Михаил Фридман, сооснователь «Альфа-групп», акционер «Альфа-банка» и бывший член его совета директоров;

Герман Хан, сооснователь «Альфа-групп» и бывший акционер «Альфа-банка»;

Алексей Кузьмичев, сооснователь «Альфа-групп» и бывший акционер «Альфа-банка»;

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) — объединение попало в санкционные списки впервые.

Рестрикции в отношении бизнесменов введены в связи с тем, что они являются или являлись членами наблюдательного совета «Альфа-групп». Относительно Авена также сказано, что он возглавляет правление российской страховой компании, Фридман — участвует в деятельности РСПП, Хан — руководит строительными компаниями в России, Кузьмичев — инвестиционной компанией.

Введение санкций против РСПП OFAC объяснил тем, что его структуры «способствуют импортозамещению, технологической независимости и технологическому развитию», а также связаны с предпринимаемыми в ответ на санкции мерами.

«Санкции США, введенные против акционеров Альфа-групп, никак не отразятся на деятельности Альфа-Банка. Банк продолжает свою деятельность в полном обьеме», — заявил в ответ на запрос РБК представитель банка.

РБК направил запрос представителю РСПП.

Авен, Фридман и Хан уже находятся под санкциями других государств и их объединений — Евросоюза, Великобритании, Канады, Кузьмичев — только под европейскими. После попадания в санкционные списки Авен и Фридман покинули совет директоров «Альфа-банка», Хан и Кузьмичев вышли из состава акционеров. Избавиться от своих долей в банке планируют и Фридман с Авеном. Их доли в банке (32,9 и 12,4% акций соответственно в люксембургской ABH Holdings S.A., контролирующей Альфа-банк через еще две структуры — кипрскую ABH Financial Limited и российскую «АБ Холдинг») могут перейти другому акционеру, Андрею Косогову. Именно он, прежде владевший только 3,7% ABH, получил доли Хана и Кузьмичева (20,97% и 16,32% соответственно).

Авен и Фридман оспаривали введение санкций ЕС в отношении себя в суде. Защита Фридмана в ходе разбирательства заявила, что жизнь бизнесмена после включения в санкционные списки «была разрушена», а обвинения в том, что он является «пособником» российских властей, поддерживал военные действия на родной Украине (бизнесмен родился во Львове) и извлекал из этого выгоду «негативно сказываются на его жизни и ни на чем не основываются».

В октябре прошлого года оппозиционер и соратник Алексея Навального Леонид Волков (внесен Минюстом в список иноагентов) направил на имя главы европейской дипломатии Жозепа Борреля письмо с просьбой снять санкции в отношении Авена, Фридмана, Кузьмичева и Хана. В марте Волков назвал это «большой политической ошибкой». После этого ему также пришлось покинуть пост главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен в России).