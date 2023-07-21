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Война санкций ,  
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Власти Украины национализировали бывший банк Фридмана и Авена

Правительство Украины одобрило национализацию бывшего «Альфа-банка Украина»
Сюжет
Война санкций
Принадлежавший Фридману и Авену «Альфа-банк Украина» с декабря называется Sense Bank, теперь он перешел в собственность государства за 1 гривну. Фридман ранее выражал готовность безвозмездно передать банк властям страны
Фото: sensebank.com.ua
Фото: sensebank.com.ua

Власти Украины утвердили решение о национализации Sense Bank (до 1 декабря 2022 года — «Альфа-банк Украина», среди владельцев которого были бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен), сообщает правительственный портал страны. Управление банком возьмет на себя Минфин Украины.

Как сообщил в своем Telegram депутат Верховной рады Ярослав Железняк, государство в лице Минфина приобретет банк за 1 гривну (2,45 руб.). Он опубликовал соответствующее постановление.

Накануне, 20 июля, глава Нацбанка Украины Андрей Пышный сообщил, что регулятор решил вывести Sense Bank с рынка, и обратился к кабмину с просьбой национализировать финансовую организацию.

По данным властей Украины, «владельцами прямого участия» в Sense Bank являются люксембургская ABH Holdings SA и кипрская ABH Ukraine Limited. Против них в начале июля президент страны Владимир Зеленский ввел санкции — они подразумевают блокировку активов и невозможность вывода средств.

«Владельцами опосредованного участия» НБУ называет Фридмана, Авена и российского предпринимателя Андрея Косогова. По состоянию на лето 2022 года они, по данным Sense Bank, опосредованно являлись крупнейшими акционерами: Косогову принадлежало 40,9%, Фридману — 32,8%, Авену — 12,4%.

В НБУ поводом для национализации банка назвали связь Фридмана и Авена с Россией, а также действующие против них персональные санкции.

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Фридман в октябре прошлого года направил Пышному письмо, в котором сообщил о готовности собственников безвозмездно отдать акции банка государству или другому акционеру. В качестве другого выхода он предлагал докапитализацию банка акционерами на $1 млрд.

Бизнесмен обосновал свое обращение к властям скоординированной медиаатакой против банка и заявлениями в прессе по поводу его будущего, которые вызывают беспокойство клиентов.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Альфа-Банк Михаил Фридман Петр Авен Украина национализация
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