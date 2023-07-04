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Защита заявила о «разрушенной жизни» Фридмана из-за санкций

Адвокат Фридмана заявил о «разрушенной жизни» бизнесмена из-за санкций
ЕС настаивает, что россиянин, как сооснователь «Альфа-Групп», «имеет тесные связи с российским политическим режимом». Защита бизнесмена отвергла обвинения в содействии военным действиям на Украине и извлечении из них выгоды
Михаил Фридман
Михаил Фридман (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Жизнь российского бизнесмена Михаила Фридмана, попавшего под европейские санкции, «была разрушена», заявил его адвокат в Европейском суде общей юрисдикции, сообщает Bloomberg.

Защита Фридмана отвергла обвинения против него со стороны ЕС в том, что он является «пособником» российских властей, поддерживал военные действия на родной Украине (бизнесмен родился во Львове) и извлекал из этого выгоду.

«Эти обвинения очень негативно сказываются на его жизни и ни на чем не основываются», — заявил адвокат россиянина Тьерри Марамбер на суде. По его словам, доказательства ЕС «не заслуживают доверия» и являются «пустой болтовней».

Весной прошлого года, после начала военных действий на Украине, Фридман вместе с другими крупнейшими акционерами «Альфа-Групп» Петром Авеном, Алексеем Кузьмичевым и Германом Ханом попал под санкции ЕС и Великобритании, их активы были заморожены. После этого они покинули посты в руководстве Альфа-банка и LetterOne. Фридман живет в Лондоне.

Бизнесмен называл конфликт на Украине «трагедией для обоих народов», однако, указывает Bloomberg, он воздержался от критики Путина, поэтому все равно столкнулся с ограничениями. Весной прошлого года Фридман подал в суд ЕС.

Брюссель настаивает на том, что россиянин, как сооснователь «Альфа-Групп», «имеет тесные связи с российским политическим режимом».

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После того как Фридман попал под санкции, он признавался, что не знает, как жить дальше. Его банковская карта в Великобритании оказалась заблокированной. Бизнесмен говорил, что теперь ему нужно подать заявку на разрешение на трату денег у британского правительства, которое должно определить, является ли «разумным» его запрос.

Как сообщал Bloomberg, в этом случае его расходы не будут превышать £2500 ($3180) в месяц.

Фридман также заявлял, что старался держаться в стороне от политики, а встречи представителей бизнеса (в том числе Фридмана) с Путиным имели не такое значение, которое им придает Брюссель в обосновании для санкций. «Дистанция между Путиным и кем-либо еще подобна дистанции между Землей и космосом», — утверждал он.

Фридман сравнил свою жизнь под санкциями с домашним арестом.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Михаил Фридман санкции ЕС

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

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