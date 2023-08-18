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Власти Украины обвинили Фридмана в выводе $19 млн

Власти Украины обвинили Михаила Фридмана в выводе $19 млн
Сюжет
Военная операция на Украине
По версии властей Украины, Михаил Фридман и еще восемь человек легализовали около $19 млн через украинские и кипрские компании. Их также подозревают в уклонении от уплаты налогов
Михаил Фридман
Михаил Фридман (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Украинские власти завели уголовное дело в отношении российского бизнесмена, бывшего бенефициарного владельца «Альфа-банка Украина», сообщает Нацполиция страны. Ведомство не приводит его имени, но, по данным издания «Страна.ua», речь о Михаиле Фридмане.

Косвенно это подтверждает Генпрокуратура Украины: в сообщении ведомства говорится, что дело завели против «российского олигарха» с гражданством России и Израиля, против которого введены персональные санкции (Фридман находится под санкциями Евросоюза, Великобритании, США и Канады).

По данным прокуратуры, бизнесмен «контролирует деятельность международной финансово-промышленной группы», в состав которой входили кипрские компании и украинский частный банк. Он и еще восемь бизнесменов, также находящихся под международными санкциями, «через подконтрольные украинские, кипрские компании и финучреждение легализовали более 700 млн грн» (около $19 млн), сообщили в Нацполиции.

Как заявили в Киеве, подозреваемые использовали несколько схем для вывода средств. Одна из них связана с выплатой роялти «Альфа-банком Украина» за использование торговых знаков российскому материнскому банку. Другая — с выплатой средств по «фиктивным сделкам», заключенным с офшорными компаниями, считают следователи.

Дела заведены по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов); ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей).

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В Нацполиции сообщили, что в рамках расследования власти арестовали активы общей стоимостью более 14,4 млрд грн ($390 млн).

В начале июля Украина ввела санкции против структур Альфа-банка — люксембургской ABH Holdings SA и кипрской ABH Ukraine Limited. В том же месяце Нацбанк страны принял решение о выводе «Альфа-банка Украина» с рынка. Там ввели временную администрацию, а кабмин согласился на его национализацию. Фридман ранее в письме украинскому регулятору говорил, что собственники готовы безвозмездно отдать акции банка государству или другому акционеру. В качестве другого выхода он предлагал докапитализацию банка акционерами на $1 млрд.

Под санкции Запада Фридман попал весной 2022 года, вскоре начала военной операции на Украине. Вместе с другими крупнейшими акционерами «Альфа-Групп» Петром Авеном, Алексеем Кузьмичевым и Германом Ханом, которые также оказались под ограничениями, они покинули посты в руководстве Альфа-банка и LetterOne. Незадолго до этого Фридман, родившийся во Львове, назвал конфликт «трагедией для обоих народов».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Михаил Фридман Украина Альфа-Банк уголовное дело
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