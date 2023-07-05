Украина ввела санкции против структур «Альфа-Групп»

Под санкции Украины попала материнская структура Альфа-банка ABH Holdings SA, а также ABH Ukraine Limited. Украинские власти ранее начали подготовку к национализации «Альфа-банка Украина»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 18 компаний из России, Кипра, Люксембурга и с Британских Виргинских островов, свидетельствует указ на сайте офиса главы государства.

Под санкции попала люксембургская ABH Holdings SA, контролирующая Альфа-банк еще через две структуры — кипрскую ABH Financial Limited и российскую «АБ Холдинг» (они также внесены в список), «АльфаСтрахование» и зарегистрированная на Британских Виргинских островах Alfa Capital Holdings Limited. Кроме того, в санкционный список внесена зарегистрированная на Кипре ABH Ukraine Limited.

Ограничения включают блокировку активов и невозможность вывода средств с Украины.

Позже Зеленский прокомментировал введение санкций в своем телеграм-канале, отметив, что ограничения ввели против компаний, «которые связаны с потенциалом» России. Он добавил, что украинские власти работают над тем, чтобы санкции были синхронизированы в максимальном количестве юрисдикций.

В феврале Зеленский ввел санкции против топ-менеджеров Альфа-банка Владимира Соколова, Алексея Чухлова, Ивана Пяткова, Владимира Воейкова. Тогда же Евросоюз ввел санкции против Альфа-банка.

В декабре советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что начались процедуры по национализации Альфа-банка на Украине, который был в начале того же месяца переименован в Sence Bank. Украинское издание «Страна» в марте писало, что Нацбанк Украины в рамках подготовки к национализации признал небезупречной репутацию ABH Ukraine Limited и владеющего ей ABH Holdings SA. Как поясняло издание, в связи с этим компании лишатся права распоряжаться акциями бывшего Альфа-банка и не смогут голосовать на собраниях акционеров.

В октябре 2022 года сооснователь «Альфа-Групп» Михаил Фридман написал письмо главе Нацбанка Украины Андрею Пышному, в котором заявил, что собственники готовы безвозмездно отдать акции банка государству или другому акционеру. В качестве еще одного выхода Фридман предложил вариант, что акционеры «Альфа-банка Украина» докапитализируют его на $1 млрд. Фридман обосновал свое обращение к властям скоординированной медиаатакой против банка и заявлениями в прессе по поводу его будущего, которые вызывают беспокойство клиентов.