Омский токсиколог заявил о невозможности отравления Навального «Новичком»

Капсула около берлинской клиники «Шарите», в которой для прохождения лечения был доставлен Алексей Навальный (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Причиной тяжелого состояния политика Алексея Навального послужил какой-то «внутренний пусковой механизм», а не отравление, при котором пострадали бы находящиеся рядом люди. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сказал заведующий отделением острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи № 1, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

По его словам, фосфорорганические соединения являются достаточно токсичными веществами и использовать их против только одного человека не представляется возможным.

«Если бы было воздействие накануне полета или во время полета, то пострадали бы [сопровождающие лица] или какие-то симптомы отравления, интоксикации появились бы у сопровождающих лиц. Этого не произошло, что может еще раз сказать о том, что данный патологический процесс все-таки имеет внутренние какие-то механизмы дезадаптации», — сказал врач. При этом, как напомнил медик, Навальный находился в самолете, поэтому точно мог пострадать кто-то из пассажиров.

Накануне правительство Германии сообщило об обнаружении в организме Навального следов яда из группы «Новичок». Яды этой группы относятся к фосфорорганическим боевым отравляющим веществам (БОВ) нервно-паралитического действия. Токсикологический тест с использованием биологических материалов Навального провела по инициативе клиники «Шарите» специальная лаборатория бундесвера. Ранее, 24 августа, немецкие врачи заявляли о признаках отравления политика соединением из группы ингибиторов холинэстеразы.