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Отравление Навального ,  
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Омский токсиколог заявил о невозможности отравления Навального «Новичком»

Капсула около берлинской клиники «Шарите», в которой для прохождения лечения был доставлен Алексей Навальный
Капсула около берлинской клиники «Шарите», в которой для прохождения лечения был доставлен Алексей Навальный (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Причиной тяжелого состояния политика Алексея Навального послужил какой-то «внутренний пусковой механизм», а не отравление, при котором пострадали бы находящиеся рядом люди. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сказал заведующий отделением острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи № 1, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

По его словам, фосфорорганические соединения являются достаточно токсичными веществами и использовать их против только одного человека не представляется возможным.

«Если бы было воздействие накануне полета или во время полета, то пострадали бы [сопровождающие лица] или какие-то симптомы отравления, интоксикации появились бы у сопровождающих лиц. Этого не произошло, что может еще раз сказать о том, что данный патологический процесс все-таки имеет внутренние какие-то механизмы дезадаптации», — сказал врач. При этом, как напомнил медик, Навальный находился в самолете, поэтому точно мог пострадать кто-то из пассажиров.

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Накануне правительство Германии сообщило об обнаружении в организме Навального следов яда из группы «Новичок». Яды этой группы относятся к фосфорорганическим боевым отравляющим веществам (БОВ) нервно-паралитического действия. Токсикологический тест с использованием биологических материалов Навального провела по инициативе клиники «Шарите» специальная лаборатория бундесвера. Ранее, 24 августа, немецкие врачи заявляли о признаках отравления политика соединением из группы ингибиторов холинэстеразы.

При этом специалисты московского НИИ им. Склифосовского заявили об отсутствии в организме Навального веществ из группы ингибиторов холинэстеразы.

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Государства ЕС и НАТО потребовали от России провести полное расследование инцидента и наказать виновных. Также глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что проконсультируется с союзниками о действиях в отношении России.

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа в самолете из Томска в Москву. Пилоты экстренно посадили борт в Омске, где оппозиционера госпитализировали. С тех пор Навальный находится в коме. Омские врачи заявляли, что произошедшее с политиком не является отравлением. 22 августа Навального на частном самолете перевезли на лечение в Германию — в клинику «Шарите».

Теги: Алексей Навальный, отравление
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