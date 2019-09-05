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Россияне назвали вырубки и халатность властей основными причинами пожаров
Опрошенные граждане связывают лесные пожары с желанием скрыть незаконные вырубки и с халатностью властей, показал опрос Левада-центра. Самыми серьезными последствиями респонденты назвали гибель леса и животных
Фото: Кирилл Шипицин / ТАСС

Подавляющее большинство россиян — 83% — обеспокоены лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке, следует из опроса Левада-центра, имеющегося в распоряжении РБК.

Не беспокоит эта тема 11% опрошенных, еще 6% слышат о проблеме впервые.

Больше всего россиян беспокоят гибель леса и природы (22%), а также животных (20%), проблемы экологии, страдания людей, бездействие властей (по 17%). Среди прочего респонденты упоминали коррупцию и скрытие незаконной вырубки (12%), экономический ущерб (7%), масштабы бедствия (6%), плохую работу лесных служб и страх перед стихией (по 4%).

Основными причинами распространения лесных пожаров в этом году респонденты считают желание скрыть незаконные вырубки леса (51%), халатность властей (44%), неосторожное обращение с огнем (40%).

Фотогалерея 
Как тушат пожары в Сибири. Фоторепортаж

Далее идут погодные условия, грозы (26%), нежелание властей бороться со стихией (24%), сокращение штата лесничих (22%), труднодоступность районов, где происходят пожары (19%), отсутствие денег на тушение пожаров (16%), отсутствие специальной техники (14%), глобальное изменение климата и законодательство, которое разрешает не тушить пожары в отдельных зонах (по 12%). Всего 2% назвали умышленные поджоги.

Опрос был проведен 22–28 августа 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в 137 населенных пунктах в 50 регионах. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.

Россияне в первую очередь связывают пожары с незаконными вырубками, поскольку эта тема задевает общественное сознание, чаще всего обсуждается в СМИ и интернете, говорит заведующий отделом социально-культурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон.

«Что касается халатности властей, то массовое сознание охотно признает дурную работу всех уровней власти, тут снимается ответственность с общества и переносится на власть, — рассуждает социолог. — Важно, что версии, предлагаемые профессионалами, о естественном характере возгораний и глобальном изменении климата не принимаются массовым сознанием. Ответы показывают, что тема используется в массовом сознании в первую очередь как обвинение в адрес «коррумпированной и неэффективной властной верхушки, пренебрегающей народным достоянием — лесами».

Фотогалерея 
Как выглядят из космоса пожары в Сибири. Фотогалерея

То, что тема пожаров, согласно данным опроса, для россиян важна в первую очередь по причинам гибели леса, животных и проблем экологии, а не по материальным аспектам, Левинсон связал с тем, что в выборку попали россияне, не находящиеся в зоне возгораний.

Сибирь в огне

Летом 2019 года в четырех регионах — Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — из-за пожаров был объявлен режим ЧС. Над крупными городами Сибири появился смог от пожаров. К концу июля огонь охватил территорию площадью более 2,6 млн га, следовало из отчета ФБУ «Авиалесоохрана». Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что общая площадь лесных пожаров в этом году на 12% больше, чем в прошлом году. Основная причина их возникновения — сухие грозы.

По решению региональных властей пожары не тушили на труднодоступных и удаленных землях. Президент России Владимир Путин в конце июля дал указание Минобороны подключиться к тушению в Сибири и на Дальнем Востоке. Первый замглавы МЧС Александр Чуприян говорил, что экономические доводы не должны мешать оказывать помощь населению, которое страдает от задымления.

Greenpeace России подготовила петицию с требованием к властям начать активные действия по борьбе с пожарами, которую подписало более 400 тыс. человек.

«Нет необходимости комментировать опрос, глас народа — глас божий», — прокомментировала РБК опрос Левада-центра начальник управления пресс-службы губернатора Красноярского края Елена Уляшева. Глава региона Александр Усс в конце июля сравнил ситуацию с природными пожарами с попыткой «топить айсберги». Губернатор заявил, что во всем мире не принято тушить пожары на труднодоступной территории.

Фотогалерея 
Смог от лесных пожаров в Сибири. Фоторепортаж

Тема сибирских пожаров в обществе с этого года стала значимой и волнующей, хотя несколько лет назад все попытки экологов привлечь внимание к этой проблеме не приводили к успеху, отмечает руководитель противопожарного проекта Greenpeace России Григорий Куксин. Важно, что респондентов в первую очередь беспокоят вопросы экологии и ценности леса, а не материального ущерба, указал эксперт. По его мнению, рассуждая о причинах пожаров, россияне черпают информацию из СМИ, что видно по высокой доле ответов о незаконных вырубках, чья роль, по его мнению, преувеличена. Многие респонденты связывают пожары с человеческим фактором, и это дает надежду на улучшение ситуации, резюмировал эколог.

Автор: Владимир Дергачев
Теги: пожары, Левада-центр, Красноярский край, Иркутская область, Бурятия, МЧС ..., Владимир Путин
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