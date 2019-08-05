Как тушат пожары в Сибири. Фоторепортаж

К 5 августа площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась до 2,4 млн га, до этого она достигала 3 млн га. Ранее к борьбе с огнем подключили Минобороны. Как тушат лесные пожары — в фоторепортаже РБК