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Ferrari $225 (+43,49%) прогноз Bank of America к 17.07.20
Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
BAT $40 (+6,24%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
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Сибирь в огне ,  
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Как тушат пожары в Сибири. Фоторепортаж

К 5 августа площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась до 2,4 млн га, до этого она достигала 3 млн га. Ранее к борьбе с огнем подключили Минобороны. Как тушат лесные пожары — в фоторепортаже РБК
Вертолет Ми-8 в Богучанском районе Красноярского края
(Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)
Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке стали быстро распространяться в июле. В конце месяца общая территория, охваченная огнем, составляла почти 3 млн га
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
В центре «Антистихия» МЧС заявили, что распространению огня способствовала сухая погода, а местные власти не приложили достаточно усилий, чтобы справиться с очагами возгорания
Фото: МЧС РФ / ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против чиновников министерства лесного хозяйства Красноярского края

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В конце июля президент Владимир Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров. Правительство решило выделить средства из резерва для усиления работы МЧС и Минобороны в связи с тушением пожаров

Вертолет Ми-8 в Богучанском районе Красноярского края
(Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

К тушению привлекли вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами емкостью 5 т, военно-транспортные самолеты Ил-86. Еще 30 самолетов арендовали у местных авиакомпаний

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

«Авиалесоохрана» также приступила к попыткам искусственно вызвать дожди в регионе

Вертолет Ми-8 в Богучанском районе Красноярского края
(Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

К 5 августа в МЧС сообщили о сокращении площади лесных пожаров до 2,4 млн га. Кроме того, сократилась скорость распространения огня

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
На земле прокладывают заградительные полосы, так как в лесах много мха и опавших ветвей, которые способствуют распространению огня
Вертолеты Ми-8 состава армейской авиации около села Богучаны Красноярского края
(Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

По данным Счетной палаты, ущерб от лесных пожаров с начала года превысил 2 млрд руб.

Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, лесные пожары, Сибирь
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