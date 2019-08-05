Как тушат пожары в Сибири. Фоторепортаж

К 5 августа площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась до 2,4 млн га, до этого она достигала 3 млн га. Ранее к борьбе с огнем подключили Минобороны. Как тушат лесные пожары — в фоторепортаже РБК
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против чиновников министерства лесного хозяйства Красноярского края
В конце июля президент Владимир Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров. Правительство решило выделить средства из резерва для усиления работы МЧС и Минобороны в связи с тушением пожаров
К тушению привлекли вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами емкостью 5 т, военно-транспортные самолеты Ил-86. Еще 30 самолетов арендовали у местных авиакомпаний
К 5 августа в МЧС сообщили о сокращении площади лесных пожаров до 2,4 млн га. Кроме того, сократилась скорость распространения огня
По данным Счетной палаты, ущерб от лесных пожаров с начала года превысил 2 млрд руб.