МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаров

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,58 +0,21 EUR Бирж. 70,75 +0,25 Brent 63,27 -0,88% USD Нал. 64,03 63,09 EUR Нал. 71,23 70,25 USD ЦБ 63,52 +0,39 EUR ЦБ 70,64 +0,33 EUR/USD 1,1129 0,0000 BTC/USD Бирж. 9 562,40 +43,50 IMOEX 2 722,24 +0,24% RTSI 1 349,32 +0,08% DJIA 27 205,21 +0,05% Nasdaq 8 268,86 -0,74%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
AbbVie $90 (+33,83%) прогноз Cowen к 07.05.20
Pfizer $46 (+9,55%) прогноз CFRA к 29.01.20
Microsoft $153 (+9,78%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
AbbVie $90 (+33,83%) прогноз Cowen к 07.05.20
Pfizer $46 (+9,55%) прогноз CFRA к 29.01.20
Microsoft $153 (+9,78%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 63,52 (+0,39) Quote, 12:32
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 70,64 (+0,33) Quote, 12:32
Власти признали незаконной постройку клуба Soho из расследования Голунова Общество, 17:12 На пакет акций фонда IFTG из уголовного дела Калви нашлись покупатели Финансы, 17:11 Какой проект спас марку Peugeot от полного уничтожения во время войны РБК и Peugeot, 17:11 Боуи, Суинтон и Леди Гага: истории звезд-андрогинов Спецпроект РБК PINK, 17:01 Постпред Зеленского изложил стратегию Киева по возврату Крыма Политика, 17:00 Борис Джонсон запустит кампанию в поддержку выхода из ЕС без соглашения Политика, 16:59 МЧС России объяснило отсутствие дождей в регионах с лесными пожарами Общество, 16:58 Пожары в Сибири. Что важно знать Общество, 16:52 Семь способов: как интернет-магазину сэкономить на доставке Pro, 16:52 Медведев и Мединский поздравили Крутого с юбилеем Общество, 16:52 Кокорин и Мамаев сообщили об условиях содержания в колонии Общество, 16:46 Уровень бедности в России вырос в начале года Экономика, 16:45 СМИ сообщили о первом уголовном деле в отношении участника акции в Москве Общество, 16:43 Яшина арестовали на 10 суток за организацию несогласованного митинга Политика, 16:38
Общество ,  
0 
МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаров

Экономические доводы не должны мешать оказывать помощь населению, которое страдает от дыма лесных пожаров и просит о помощи. Об этом заявил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян, отвечая на вопрос о том, что он думает о заявлениях некоторых чиновников, что не все пожары экономически целесообразно тушить. Видеозапись его выступления размещена на странице ведомства в YouTube.

«Тушение пожара это всегда убыточное явление, это абсолютно точно. Можно и согласиться с экономикой, но какую же экономику можно применить, когда у нас сотни населенных пунктов оказываются в дыму и население просит о помощи. Мне кажется, что никакие экономические доводы не могут повлиять на то, чтобы она, эта помощь, не была получена», — сказал Чуприян.

Общество
Глава Красноярского края сравнил тушение пожаров с топлением айсбергов

Замглавы МЧС подчеркнул, что населенным пунктам и объектам экономики угрозы от лесных пожаров в настоящее время нет, однако дым от них распространяется на тысячи километров, что ведет к ухудшению качества жизни.

«Даже в городах возросло количество обращений к медикам за помощью. Закрывались или меняли режим работы наши аэропорты, происходил сбой расписания вылетов... Все это не просто мешает или раздражает, все это усложняет работу в субъектах Российской Федерации всей инфраструктуры», — сказал Чуприян.

Ранее в понедельник Александр Усс, губернатор Красноярского края, который МЧС относит к числу «наиболее горимых» регионов и где введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», назвал лесные пожары в удаленных от населенных пунктах местах «обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно».

«Вот если у нас зимой холодная погода и возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее», — сказал губернатор.

Общество
Режим ЧС из-за пожаров ввели в Красноярском крае и Иркутской области

На прошлой неделе советник руководителя Рослесхоза Александр Агафонов заявил, что тушение пожаров в тайге с помощью самолетов слишком разорительно. «Ил-76 МЧС берет 20 тонн воды и сбрасывает на участок 1 км. Сколько же тогда нужно воды и топлива, чтобы потушить пожар в тайге? Смотрите сами: ближайшая точка базирования в 500 км от пожара в тайге. Он летит туда-обратно, сбрасывает небольшой объем воды. Мы разоримся использовать авиацию для таких целей», — сказал Агафонов (цитата по «Интерфакс-Сибирь»).

Фотогалерея 
Смог от лесных пожаров в Сибири. Фоторепортаж

Теги: лесные пожары
Материалы по теме
Глава Красноярского края сравнил тушение пожаров с топлением айсбергов
Общество
Режим ЧС из-за пожаров ввели в Красноярском крае и Иркутской области
Общество
Площадь пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter