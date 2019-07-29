МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаров

Экономические доводы не должны мешать оказывать помощь населению, которое страдает от дыма лесных пожаров и просит о помощи. Об этом заявил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян, отвечая на вопрос о том, что он думает о заявлениях некоторых чиновников, что не все пожары экономически целесообразно тушить. Видеозапись его выступления размещена на странице ведомства в YouTube.

«Тушение пожара это всегда убыточное явление, это абсолютно точно. Можно и согласиться с экономикой, но какую же экономику можно применить, когда у нас сотни населенных пунктов оказываются в дыму и население просит о помощи. Мне кажется, что никакие экономические доводы не могут повлиять на то, чтобы она, эта помощь, не была получена», — сказал Чуприян.

Замглавы МЧС подчеркнул, что населенным пунктам и объектам экономики угрозы от лесных пожаров в настоящее время нет, однако дым от них распространяется на тысячи километров, что ведет к ухудшению качества жизни.

«Даже в городах возросло количество обращений к медикам за помощью. Закрывались или меняли режим работы наши аэропорты, происходил сбой расписания вылетов... Все это не просто мешает или раздражает, все это усложняет работу в субъектах Российской Федерации всей инфраструктуры», — сказал Чуприян.