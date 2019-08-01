Как выглядят из космоса пожары в Сибири. Фотогалерея

Республика Саха, Томпонский район. 31.07.2019
По данным «Авиалесоохраны», в республике действует 20 пожаров на территории более 1,4 тыс. га (пожары, по которым проводились работы по активному тушению), а также 113 пожаров на территории более 1,2 млн га (находятся под постоянным наблюдением, но работы по тушению прекращены)
Республика Саха, Якутия. 30.07.2019
Республика Саха, Кобяйский улус. 31.07.2019
Красноярский край. 21.07.2019.
По данным «Авиалесоохраны», в Красноярском крае действуют 60 пожаров на территории более 24,3 га (пожары, по которым проводились работы по активному тушению), а также 60 пожаров на территории более 1 млн га (находятся под постоянным наблюдением, но работы по тушению прекращены)
Республика Саха, Якутия, 30.07.2019
Иркутская область. 17.07.2019
По данным «Авиалесоохраны», в Красноярском крае действуют 67 пожаров на территории более 83,8 тыс. га (пожары, по которым проводились работы по активному тушению), а также 73 пожара на территории более 638,3 тыс. га (находятся под постоянным наблюдением, но работы по тушению прекращены).