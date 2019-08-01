Как выглядят из космоса пожары в Сибири. Фотогалерея

Республика Саха, Томпонский район. 31.07.2019

По данным «Авиалесоохраны», в республике действует 20 пожаров на территории более 1,4 тыс. га (пожары, по которым проводились работы по активному тушению), а также 113 пожаров на территории более 1,2 млн га (находятся под постоянным наблюдением, но работы по тушению прекращены)