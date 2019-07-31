Путин направил военных тушить пожары в Сибири

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,54 +0,03 EUR Бирж. 70,83 +0 Brent 65,28 +1,75% USD Нал. 63,90 63,08 EUR Нал. 71,29 70,38 USD ЦБ 63,42 +0,04 EUR ЦБ 70,74 +0,14 EUR/USD 1,1147 -0,0006 BTC/USD Бирж. 9 868,70 +279,72 IMOEX 2 746,59 +0,44% RTSI 1 361,76 +0,66% DJIA 27 198,02 -0,09% Nasdaq 8 273,61 -0,24%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Mastercard $310 (+10,69%) прогноз Barclays Capital к 24.07.20
Amazon $2 300 (+21,46%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+18,76%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
Mastercard $310 (+10,69%) прогноз Barclays Capital к 24.07.20
Amazon $2 300 (+21,46%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+18,76%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 63,42 (+0,04) Quote, 13:10
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 70,74 (+0,14) Quote, 13:10
Мэра Запорожья вызвали на допрос по делу о госизмене Политика, 16:26 Дистанция не для всех: как организовать работу офиса на удаленке Pro, 16:17 Тренер сборной России заявила о больших проблемах у гимнасток Спорт, 16:13 Стала известна выделенная фондом Усманова сумма на фильм о Льве Яшине Спорт, 16:09 В Тюмени победителя конкурса «Лучший пристав» задержали с наркотиками Общество, 16:07 В России впервые за два года зафиксирована дефляция Экономика, 16:00 МИД ответил на блокировку посольства России в Сирии в Twitter Политика, 15:55 Сбербанк продал свою турецкую «дочку» за $5 млрд из-за санкций Финансы, 15:54 Ревизоры из аппарата МВД арестованы за растрату командировочных Общество, 15:44 Космический грузовик «Прогресс» с грузом для МКС вышел на орбиту Технологии и медиа, 15:43 Промоутерская компания назвала следующего соперника Александра Поветкина Спорт, 15:34 ФСБ показала видео задержания сторонников ИГ в Татарстане Общество, 15:31 Путин направил военных тушить пожары в Сибири Общество, 15:23 В МЧС заявили об ухудшении ситуации с паводком в Иркутской области Общество, 15:23
Общество ,  
0 
Путин направил военных тушить пожары в Сибири
Президент дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров и сохранить группировку в Иркутской области, оказывающую помощь пострадавшим от наводнений
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Президент России Владимир Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля.

В Кремле пояснили, что решение было принято по итогам доклада главы МЧС Евгения Зиничева.

Одновременно Путин распорядился сохранить до особого распоряжения в Иркутской области группировку, созданную Минобороны для оказания экстренной помощи населению региона, пострадавшему в результате паводка. Ранее Минобороны сообщало, что военнослужащие принимали участие в восстановлении разрушенных паводком дамб и дорог, разборе завалов, доставке гуманитарной помощи. Кроме того, они выпекают хлеб и раздают его жителям, подвозят питьевую воду, проводят вакцинацию местного населения.

Общество
Минздрав посоветовал жителям регионов с пожарами меньше гулять и курить

Вскоре после публикации сообщения Кремлем Минобороны сообщило, что «в ближайшие часы» в Красноярск вылетят десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов, передает «РИА Новости».

Накануне, 30 июля, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева говорил, что режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров введен в пяти регионах России. Общую площадь лесных пожаров министр оценил в 2,7 млн га, что на 12% больше уровня прошлого года.

«Прогноз пожарной опасности на территории Сибирского федерального округа по-прежнему неблагоприятный», — сказал Кобылкин.

Ранее первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян говорил, что руководство ведомства решило усилить свою группировку, ведущую борьбу с пожарами, чтобы уже «в ближайшее время локализовать и ликвидировать» их.

Наиболее тяжелая обстановка с лесными пожарами и задымлением населенных пунктов сложилась в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутии), сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

«По предварительным данным, в 131 населенном пункте 16 районов трех субъектов России наблюдается значительное задымление. Соответственно, вокруг трех столиц данных регионов — Якутска, Иркутска и Красноярска — сохраняется наиболее пожароопасная обстановка», — отметили в МЧС.

Минздрав разработал рекомендации для жителей регионов, страдающих от задымления, вызванного лесными пожарами. Ведомство, в частности, посоветовало реже выходить на улицу, отказаться от курения, алкоголя и жирной пищи, больше пить и чаще принимать душ.

Фотогалерея 
Смог от лесных пожаров в Сибири. Фоторепортаж

Автор: Евгений Калюков
Теги: Минобороны, лесные пожары
Материалы по теме
Минздрав посоветовал жителям регионов с пожарами меньше гулять и курить
Общество
Медведев потребовал от губернаторов личного контроля за лесными пожарами
Общество
В пяти регионах России ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter