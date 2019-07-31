Путин направил военных тушить пожары в Сибири

Президент дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров и сохранить группировку в Иркутской области, оказывающую помощь пострадавшим от наводнений

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Президент России Владимир Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля.

В Кремле пояснили, что решение было принято по итогам доклада главы МЧС Евгения Зиничева.

Одновременно Путин распорядился сохранить до особого распоряжения в Иркутской области группировку, созданную Минобороны для оказания экстренной помощи населению региона, пострадавшему в результате паводка. Ранее Минобороны сообщало, что военнослужащие принимали участие в восстановлении разрушенных паводком дамб и дорог, разборе завалов, доставке гуманитарной помощи. Кроме того, они выпекают хлеб и раздают его жителям, подвозят питьевую воду, проводят вакцинацию местного населения.

Вскоре после публикации сообщения Кремлем Минобороны сообщило, что «в ближайшие часы» в Красноярск вылетят десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов, передает «РИА Новости».