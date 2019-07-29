Глава Красноярского края сравнил тушение пожаров с топлением айсбергов

Усс сравнил ситуацию с природными пожарами попыткой «топить айсберги»: «Вот если у нас зимой холодная погода и возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее». По мнению губернатора, «нечто похожее применительно и к лесным пожарам и контролю».
Ситуация с пожарами в Красноярском крае — «достаточно сложная, но не критичная», заявил глава региона телекомпании «Афонтово». По его словам, в основном она касается «труднодоступной, горимой территории», где пожары возникают ежегодно не только в России, но и во всем мире. «Так получается, что эти пожары тушатся в основном естественным путем — выпадением осадков. Время подлета там, представьте себе, два-три часа. И [самолет-амфибия] Бе-200 везет десять тонн воды, это не решает никаких проблем. И это огромные затраты», — считает Усс.
Как говорится в сообщении полпредства президента в Сибирском федеральном округе, по состоянию на утро 29 июля в Красноярском крае отмечены 94 пожара. Всего в регионах СФО зарегистрировали 232 очага на общей площади около 1,603 млн га.
Согласно данным на сайте федерального агентства «Авиалесоохрана», всего на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории России 328 лесных пожаров (общая площадь — более 2,7 млн га), работы по тушению которых прекращены. Эти пожары не угрожают населенным пунктам и экономическим объектам, и затраты на их тушение превышают возможный ущерб от огня, говорится в сообщении.
На портале change.org создана петиция с требованием ввести из-за пожаров режим ЧС на территории Сибири. Под ней подписались более 350 тыс. россиян.