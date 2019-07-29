Глава Красноярского края сравнил тушение пожаров с топлением айсбергов

По словам Александра Усса, во время холодов «никому не приходит в голову топить айсберги, чтобы было потеплее». Ситуацию с пожарами в регионе он назвал достаточно сложной, но не критичной

Губернатор Красноярского края Александр Усс во время встречи с участниками молодежного форума «Бирюса» прокомментировал ситуацию с лесными пожарами на территории региона. Ролик с фрагментом его выступления опубликован на YouTube.

По словам главы региона, территории делятся на две категории: зону контроля и зону охраны. В первой из них, отметил Усс, «пожары по определению не тушатся».

«И вот то, что касается зоны контроля — это в основном северная территория. И пожары там возникают регулярно, в основном из-за грозовых активностей. Это было и 100, и 200, и 300, и 500 лет тому назад», — заявил глава региона.