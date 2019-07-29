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Глава Красноярского края сравнил тушение пожаров с топлением айсбергов
По словам Александра Усса, во время холодов «никому не приходит в голову топить айсберги, чтобы было потеплее». Ситуацию с пожарами в регионе он назвал достаточно сложной, но не критичной

Губернатор Красноярского края Александр Усс во время встречи с участниками молодежного форума «Бирюса» прокомментировал ситуацию с лесными пожарами на территории региона. Ролик с фрагментом его выступления опубликован на YouTube.

По словам главы региона, территории делятся на две категории: зону контроля и зону охраны. В первой из них, отметил Усс, «пожары по определению не тушатся».

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Смог от лесных пожаров в Сибири. Фоторепортаж

«И вот то, что касается зоны контроля — это в основном северная территория. И пожары там возникают регулярно, в основном из-за грозовых активностей. Это было и 100, и 200, и 300, и 500 лет тому назад», — заявил глава региона.

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Площадь пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась

Усс сравнил ситуацию с природными пожарами попыткой «топить айсберги»: «Вот если у нас зимой холодная погода и возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее». По мнению губернатора, «нечто похожее применительно и к лесным пожарам и контролю».

Ситуация с пожарами в Красноярском крае — «достаточно сложная, но не критичная», заявил глава региона телекомпании «Афонтово». По его словам, в основном она касается «труднодоступной, горимой территории», где пожары возникают ежегодно не только в России, но и во всем мире. «Так получается, что эти пожары тушатся в основном естественным путем — выпадением осадков. Время подлета там, представьте себе, два-три часа. И [самолет-амфибия] Бе-200 везет десять тонн воды, это не решает никаких проблем. И это огромные затраты», — считает Усс.

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Дым от лесных пожаров в Красноярском крае распространился на Тюмень

Как говорится в сообщении полпредства президента в Сибирском федеральном округе, по состоянию на утро 29 июля в Красноярском крае отмечены 94 пожара. Всего в регионах СФО зарегистрировали 232 очага на общей площади около 1,603 млн га.

Согласно данным на сайте федерального агентства «Авиалесоохрана», всего на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории России 328 лесных пожаров (общая площадь — более 2,7 млн га), работы по тушению которых прекращены. Эти пожары не угрожают населенным пунктам и экономическим объектам, и затраты на их тушение превышают возможный ущерб от огня, говорится в сообщении.

На портале change.org создана петиция с требованием ввести из-за пожаров режим ЧС на территории Сибири. Под ней подписались более 350 тыс. россиян.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Александр Усс, Красноярский край, лесные пожары
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