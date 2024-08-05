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Обмен заключенными ,  
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RT показал кадры задержания Пола Уилана в Москве в 2018 году

Сюжет
Обмен заключенными
Уилан был обвинен в шпионаже и осужден на 16 лет заключения, он вину не признал. В рамках масштабного обмена заключенными 1 августа его выдали США
Пол Уилан
Пол Уилан (Фото: Юрий Кочетков / ТАСС)

Американца Пола Уилана задержали в 2018 году в московской гостинице «Метрополь», кадры опубликовал RT.

На них видно, как Уилану в ванной комнате неизвестный передает похожий на флешку предмет, затем американец показан уже в окружении оперативников и после задержания.

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Пол Уилан

Уилана задержали в декабре 2018-го, летом 2020-го его приговорили к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже (ст. 276 УК). По версии следствия, американец работал на американские спецслужбы: будучи кадровым разведчиком, он собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Он не признал вину.

Американец работал директором по безопасности в компании — производителе запчастей для автомобилей BorgWarner, в его обязанности входил контроль безопасности в подразделениях компании «в Мичигане и по всему миру», в том числе и в России.

Уилан часто бывал в стране начиная с 2007 года, писала The Washington Post. До BorgWarner он работал в кадровом агентстве Kelly Services, а ранее, с 1994 года, служил в морской пехоте. Дважды (в 2004 и 2006 годах) был в Ираке, а в 2008 году был уволен из-за обвинений в воровстве, сообщало издание.

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Он не раз требовал от США сделать что-либо для своего обмена и обвинял страну в предательстве, когда его не включали в соответствующие списки. 1 августа его передали Западу в рамках масштабного обмена вместе с осужденным на тот же срок за шпионаж соотечественником Эваном Гершковичем, журналистом The Wall Street Journal, и другими иностранцами, а также деятелями российской оппозиции — Владимиром Кара-Мурзой, Ильей Яшиным (признаны Минюстом иноагентами) и другими. Россия вернула восемь своих граждан, в том числе бывшего спецназовца ФСБ Вадима Красикова.

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Пол Уилан шпионаж обмен заключенными США
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